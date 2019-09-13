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РИА Новости

Выступление Джонсона прервали требованием возобновить работу парламента

15:58 13.09.2019
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Выступление британского премьера Бориса Джонсона было прервано выкриками с требованием возобновить работу парламента.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября, что вызвало в обществе негативную реакцию. Премьер объяснил решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.
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Джонсон в пятницу выступал в городе Ротереме на севере Англии. Его речь о внутренней политике была прервана криком одного из сидящих в зале мужчин на фразе "я знаю потенциал руководства на местах, которое может решать, что важнее для населения".
"Это наши парламентарии, Борис?" – прокричал неизвестный.
"Да, конечно" – ответил премьер.
"Тогда, может быть, вернуться в парламент? Почему вы не с ними (депутатами) в парламенте, почему не урегулируете тот беспорядок, который сами создали?" – продолжил кричавший.
После этого, менее чем через минуту после начала выкриков, мужчину вывели из зала и Джонсон продолжил выступление.
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Борис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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