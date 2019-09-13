Выступление Джонсона прервали требованием возобновить работу парламента

ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Выступление британского премьера Бориса Джонсона было прервано выкриками с требованием возобновить работу парламента.

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября, что вызвало в обществе негативную реакцию. Премьер объяснил решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.

Джонсон в пятницу выступал в городе Ротереме на севере Англии. Его речь о внутренней политике была прервана криком одного из сидящих в зале мужчин на фразе "я знаю потенциал руководства на местах, которое может решать, что важнее для населения".

"Это наши парламентарии, Борис?" – прокричал неизвестный.

"Да, конечно" – ответил премьер.

"Тогда, может быть, вернуться в парламент? Почему вы не с ними (депутатами) в парламенте, почему не урегулируете тот беспорядок, который сами создали?" – продолжил кричавший.