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РИА Новости

В Испании проливные дожди вызвали перебои в авиасообщении

15:52 13.09.2019 (обновлено: 16:00 13.09.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНаводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
© REUTERS / Jon Nazca
МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Проливные дожди обрушились на восток и юго-восток Испании, наблюдаются перебои в авиасообщении, аэропорт Мурсии до сих пор закрыт.
Холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия.
В течение нескольких часов не работал аэропорт Альмерии, до сих пор закрыт аэропорт Мурсии, сообщили РИА Новости в государственной компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны.
В аэропорту Пальмы-де-Майорка (о. Майорка, Балеарские острова) вылеты и прием самолетов были прекращены с 09.20 до 10.20 из-за грозы, 22 рейса были перенаправлены в другие аэропорты, вылет еще 14 отложен, сообщили РИА Новости в аэропорту. Кроме того, перенесены ряд рейсов в аэропортах Аликанте и Ибицы. Aena рекомендует пассажирам следить за переносом и отменой рейсов в аэропорту Барселоны. Как пояснили РИА Новости в барселонском аэропорту "Эль-Прат", задержки рейсов связаны с "погодными условиями в районе Средиземноморья", в самом городе погодные условия хорошие.
Сильные дожди, обрушившиеся в последние дни, привели к затоплениям в ряде регионов Валенсии, Мурсии, Андалусии и Кастилии-ла-Манча, некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Сотни человек эвакуированы из наиболее пострадавших районов. Только в Валенсии 690 тысяч учеников не пошли на занятия, закрыты школы и во многих муниципалитетах Альмерии.
В пятницу в районе муниципалитета Ориуэла (провинция Аликанте) вышла из берегов река Сегура, город оказался полностью отрезан. Вода разрушила часть стены средневековой крепости в городе Гуардамар-дель-Сегура.
Государственное Метеорологическое агентство (Aemet) ввело красный уровень опасности на всей территории автономного сообщества Валенсия. В Аликанте и Мурсию направлены военные подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Глава Мурсии Фернандо Лопес Мирас просит правительство Испании объявить это автономное сообщество "зоной катастрофы".
Власти пострадавших районов призывают жителей не выходить из домов и не пользоваться автомобилями.
И.о. премьера страны Педро Санчес в ближайшее время может направиться в Ориуэлу, сообщили в автономном сообществе Валенсия.
Ранее сообщалось о гибели трех человек из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром. Два человека (брат и сестра, мужчине 61 год, женщине - 51) в четверг были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Тело еще одного человека было найдено в машине в туннеле в Альмерии в пятницу.
Несколько автомобилей оказались затоплены в туннеле трассы AP-7 в районе города Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), готовится их эвакуация, сообщила Гражданская Гвардия региона.
Часть дорог перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение – отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете. Без электричества остались пять тысяч человек в комарке Вега-Баха-дель-Сегура (Валенсия).
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