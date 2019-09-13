В Испании проливные дожди вызвали перебои в авиасообщении

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Проливные дожди обрушились на восток и юго-восток Испании, наблюдаются перебои в авиасообщении, аэропорт Мурсии до сих пор закрыт.

Холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия.

Esto es en #Valencia #España la lluvia azota a Valencia y provoca inundaciones graves pic.twitter.com/wtrL6oywbT — Radio CRE Satelital (@CRE_Satelital) September 13, 2019

В течение нескольких часов не работал аэропорт Альмерии, до сих пор закрыт аэропорт Мурсии, сообщили РИА Новости в государственной компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны.

В аэропорту Пальмы-де-Майорка (о. Майорка, Балеарские острова) вылеты и прием самолетов были прекращены с 09.20 до 10.20 из-за грозы, 22 рейса были перенаправлены в другие аэропорты, вылет еще 14 отложен, сообщили РИА Новости в аэропорту. Кроме того, перенесены ряд рейсов в аэропортах Аликанте и Ибицы. Aena рекомендует пассажирам следить за переносом и отменой рейсов в аэропорту Барселоны. Как пояснили РИА Новости в барселонском аэропорту "Эль-Прат", задержки рейсов связаны с "погодными условиями в районе Средиземноморья", в самом городе погодные условия хорошие.

Ha dejado esta madrugada en la Región de Murcia las mayores acumulaciones de lluvia de toda España#DANAseptiembre

https://t.co/Pd4NXTCPg2 — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) September 13, 2019

Сильные дожди, обрушившиеся в последние дни, привели к затоплениям в ряде регионов Валенсии, Мурсии, Андалусии и Кастилии-ла-Манча, некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Сотни человек эвакуированы из наиболее пострадавших районов. Только в Валенсии 690 тысяч учеников не пошли на занятия, закрыты школы и во многих муниципалитетах Альмерии.

В пятницу в районе муниципалитета Ориуэла (провинция Аликанте) вышла из берегов река Сегура, город оказался полностью отрезан. Вода разрушила часть стены средневековой крепости в городе Гуардамар-дель-Сегура.

Tornado visto arremolinándose desde la distancia durante una fuerte tormenta en España. El complejo de Guardamar del Segura, en la costa mediterránea española, sufrió un clima severo el 12 de septiembre. No solo fue inundado por la lluvia, sino que también se vio este tornado. pic.twitter.com/MDRJAzXSRs — NavegadorPirata (@navegoYpirateo) September 13, 2019

Государственное Метеорологическое агентство (Aemet) ввело красный уровень опасности на всей территории автономного сообщества Валенсия. В Аликанте и Мурсию направлены военные подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Глава Мурсии Фернандо Лопес Мирас просит правительство Испании объявить это автономное сообщество "зоной катастрофы".

Власти пострадавших районов призывают жителей не выходить из домов и не пользоваться автомобилями.

🇪🇸#ESPAÑA | Lluvia provocan destrozos e inundaciones en municipios de la provincia de #Valencia y #Murcia. pic.twitter.com/BTdZ3hcTYb — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 12, 2019

И.о. премьера страны Педро Санчес в ближайшее время может направиться в Ориуэлу, сообщили в автономном сообществе Валенсия.

Ранее сообщалось о гибели трех человек из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром. Два человека (брат и сестра, мужчине 61 год, женщине - 51) в четверг были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Тело еще одного человека было найдено в машине в туннеле в Альмерии в пятницу.

Несколько автомобилей оказались затоплены в туннеле трассы AP-7 в районе города Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), готовится их эвакуация, сообщила Гражданская Гвардия региона.