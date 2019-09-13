Константинов назвал "политическим романтизмом" идеи Зеленского вернуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о новых идеях по "возвращению" Крыма, популизмом и политическим романтизмом.

Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым не только словами.

"Это чистой воды популизм и несерьезно для политиков такого уровня. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это невозможно и никогда не будет. В мире это все поняли и признали. Киевским властям тоже это нужно признать и двигаться дальше. Команда Зеленского сейчас страдает политическим романтизмом. Немного пройдет время, и они опустятся на землю", - сказал РИА Новости Константинов.

По его мнению, если Зеленский продолжит заниматься популизмом, то этот путь приведет к падению его рейтингов.

"Если бы Зеленский двигался в фарватере российской политики, где умудренные опытом институты, то быстрее бы нашел правильный путь для развития своей страны. Если Зеленский изберет путь глупых решений, то превратится в новый сериал "Слуга народа". Его президентство будет очередным шоу, которое не будет никем серьезно восприниматься", - подчеркнул Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".