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РИА Новости

Константинов назвал "политическим романтизмом" идеи Зеленского вернуть Крым

15:42 13.09.2019
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о новых идеях по "возвращению" Крыма, популизмом и политическим романтизмом.
Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым не только словами.
"Это чистой воды популизм и несерьезно для политиков такого уровня. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это невозможно и никогда не будет. В мире это все поняли и признали. Киевским властям тоже это нужно признать и двигаться дальше. Команда Зеленского сейчас страдает политическим романтизмом. Немного пройдет время, и они опустятся на землю", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, если Зеленский продолжит заниматься популизмом, то этот путь приведет к падению его рейтингов.
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Политолог рассказал, что стоит за идеей Зеленского по "возвращению" КрымаВладимир Зеленский заявил, что у его команды есть новые идеи по "возвращению" Крыма, но не стал раскрывать подробности. В эфире радио Sputnik слова украинского президента прокомментировал политолог Семен Уралов.
"Если бы Зеленский двигался в фарватере российской политики, где умудренные опытом институты, то быстрее бы нашел правильный путь для развития своей страны. Если Зеленский изберет путь глупых решений, то превратится в новый сериал "Слуга народа". Его президентство будет очередным шоу, которое не будет никем серьезно восприниматься", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Ситуация на УкраинеВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаПолитика
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