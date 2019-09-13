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РИА Новости
Ульяновская область

Ульяновец получил грант на производство уникальной машины для сушки зерна

15:41 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 13 сен – РИА Новости. Аспирант инженерного факультета Ульяновского аграрного университета (УлГАУ) Петр Агеев выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1,2 миллиона рублей на усовершенствование изобретенной им инновационной машины для сушки зерна, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
Как отмечается в сообщении, аналогов аппарату, над которым Агеев работает уже пятый год, в мире нет. Речь идет о зерносушилке контактного типа. Грант позволит изобретателю защитить кандидатскую диссертацию по теме, запустить проект и произвести первую партию зерносушилок.

"Идея сконструировать зерносушилку контактного типа родилась у Петра Агеева на первом курсе магистратуры с подачи научного руководителя заняться проблемой сушки зерна. Техническое решение пришло быстро – буквально за день. А далее вместе с отцом молодой ученый собрал устройство в гараже собственного дома. Для этого пришлось позаимствовать у комбайна так называемые "вибродоски", по которым передвигается зерно, добавить нагревательные элементы и вентилятор. Первые опыты успешно прошли на территории местного фермерского хозяйства", - говорится в сообщении региональной пресс-службы.

По мнению специалистов, уникальность ульяновского аппарата заключается в совершенно ином принципе работы в сравнении с другими зерносушилками. Аппарат Агеева работает по принципу "сковородки". Если в используемых сейчас машинах зерно сушат обдувом нагретого воздуха, то в варианте ульяновского изобретателя зерно передвигается по нагретой поверхности (не выше 40 градусов), благодаря чему из него удаляется лишняя влага. Устройство дешевле и менее энергозатратно, чем его предшественники, сообщает пресс-служба со ссылкой на специалистов регионального Минсельхоза.
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Пропускная способность зерносушилки Агеева – полтонны в час, хотя ее возможности колеблются от 100 килограммов до тонны. Выработку можно довести до 15 тонн, но для этого необходимы дальнейшие исследования, заключили в пресс-службе.
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