Победителей конкурсов РГО наградили на открытии фестиваля в Зарядье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Победителей конкурсов Русского географического общества "Самая красивая страна" и "Лучший гид России" наградили на церемонии открытия фестиваля РГО в московском парке Зарядье.
Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" в этом году выбрали в 17 номинациях: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Искусство дикой природы", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Архитектура", "Снято на смартфон", также было пять номинаций для детей: "Пейзаж", "Мир зверей", "Мир птиц", "Мир людей" и "Макромир".
Вручая награды в "детских" номинациях, президент РГО Сергей Шойгу напомнил, что за пять лет существования больше полумиллиона фотографий было направлено на конкурс. "Потрясающий конкурс. Это десятки тысяч авторов от самых маленьких до самых больших. От любителей до профессионалов. От тех, кто снимает на телефон и тех, кто везет с собой сотни килограмм аппаратуры, сидит неделями, выжидает момента", - сказал Шойгу.
В свою очередь, награждая взрослых участников, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что они видят свою страну "живым взглядом". Она поблагодарила всех, кто принимал участие в фотоконкурсе. "Вы нам подарили столько эмоций, красоту неземную", - дала оценку работам Матвиенко.
По ее словам, участники смогли раскрыть красоту самых потаенных мест страны. "Многие фотографии сделаны в заповедниках и труднодоступных местах, куда трудно добраться даже самым заядлым путешественникам", - подчеркнула он.
По мнению генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, который также участвовал в награждении победителей, помимо таланта и профессионализма, все снимки пронизаны любовью. "Они и получились потому, что люди, которые снимают свою страну, ее очень любят", - заметил Эрнст.
Также на церемонии открытия музыкант Гарик Сукачев вручил награды победителям конкурса "Лучший гид России". В этом году конкурс включал четыре номинации: "Лучший гид. Музей", "Лучший гид. Город", "Лучший гид. Проводник", "Лучший гид до 18 лет". Вручая награды, Сукачев отметил, что все видеоролики сделаны очень талантливо, с юмором и любовью.
Фестиваль РГО в Зарядье продлится до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!".
Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России.
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Архитектура": Игорь Горшков, "Новолуние среди небоскребов"
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Победитель в номинации "Архитектура": Игорь Горшков, "Новолуние среди небоскребов"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Дикие животные": Владимир Омелин, "Не тронь моего ребенка! "
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Победитель в номинации "Дикие животные": Владимир Омелин, "Не тронь моего ребенка! "
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото) ": Виталий Берков, "Веяния Рериха"
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Победитель в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото) ": Виталий Берков, "Веяния Рериха"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Макромир": Андрей Кузнецов, "В тумане"
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Победитель в номинации "Макромир": Андрей Кузнецов, "В тумане"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Многоликая Россия": Павел Смертин, "Радость"
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Победитель в номинации "Многоликая Россия": Павел Смертин, "Радость"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "От заката до рассвета": Александр Трашин, "Пик Космос"
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Победитель в номинации "От заката до рассвета": Александр Трашин, "Пик Космос"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Пейзаж": Елена Пахалюк, "Встреча осени и зимы"
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Победитель в номинации "Пейзаж": Елена Пахалюк, "Встреча осени и зимы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Подводный мир": Михаил Коростелев, "Нерест"
8 из 18
Победитель в номинации "Подводный мир": Михаил Коростелев, "Нерест"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Птицы": Юрий Сорокин, "В сумерках"
9 из 18
Победитель в номинации "Птицы": Юрий Сорокин, "В сумерках"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Россия с высоты птичьего полета": Андрей Максимов, "На границе двух сред обитания"
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Победитель в номинации "Россия с высоты птичьего полета": Андрей Максимов, "На границе двух сред обитания"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель в номинации "Снято на смартфон": Сергей Зеленин, "Весна"
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Победитель в номинации "Снято на смартфон": Сергей Зеленин, "Весна"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
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Победитель в номинации "Эти забавные животные": Павел Ванифатов, "Когда в наушниках любимый трек"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомСпециальный приз от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Россия в лицах старшего поколения" в номинации "Многоликая Россия": Владимир Зайцев, "Жизнь прожить"
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Специальный приз от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Россия в лицах старшего поколения" в номинации "Многоликая Россия": Владимир Зайцев, "Жизнь прожить"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Макромир": Елизавета Шилимова, "Танцы на воде"
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Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Макромир": Елизавета Шилимова, "Танцы на воде"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир зверей": Антон Тананыкин, "Динозавры – живы"
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Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир зверей": Антон Тананыкин, "Динозавры – живы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир людей": Глеб Петухов, "Которекет"
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Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир людей": Глеб Петухов, "Которекет"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир птиц": Никита Пьянков, "Перекус"
17 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир птиц": Никита Пьянков, "Перекус"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
© Фото предоставлено Русским географическим обществомПобедитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Пейзаж": Дарья Румянцева, "Русское поле"
18 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Пейзаж": Дарья Румянцева, "Русское поле"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
1 из 18
Победитель в номинации "Архитектура": Игорь Горшков, "Новолуние среди небоскребов"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
2 из 18
Победитель в номинации "Дикие животные": Владимир Омелин, "Не тронь моего ребенка! "
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
3 из 18
Победитель в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото) ": Виталий Берков, "Веяния Рериха"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
4 из 18
Победитель в номинации "Макромир": Андрей Кузнецов, "В тумане"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
5 из 18
Победитель в номинации "Многоликая Россия": Павел Смертин, "Радость"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
6 из 18
Победитель в номинации "От заката до рассвета": Александр Трашин, "Пик Космос"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
7 из 18
Победитель в номинации "Пейзаж": Елена Пахалюк, "Встреча осени и зимы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
8 из 18
Победитель в номинации "Подводный мир": Михаил Коростелев, "Нерест"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
9 из 18
Победитель в номинации "Птицы": Юрий Сорокин, "В сумерках"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
10 из 18
Победитель в номинации "Россия с высоты птичьего полета": Андрей Максимов, "На границе двух сред обитания"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
11 из 18
Победитель в номинации "Снято на смартфон": Сергей Зеленин, "Весна"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
12 из 18
Победитель в номинации "Эти забавные животные": Павел Ванифатов, "Когда в наушниках любимый трек"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
13 из 18
Специальный приз от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Россия в лицах старшего поколения" в номинации "Многоликая Россия": Владимир Зайцев, "Жизнь прожить"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
14 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Макромир": Елизавета Шилимова, "Танцы на воде"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
15 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир зверей": Антон Тананыкин, "Динозавры – живы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
16 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир людей": Глеб Петухов, "Которекет"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
17 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир птиц": Никита Пьянков, "Перекус"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
18 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Пейзаж": Дарья Румянцева, "Русское поле"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом