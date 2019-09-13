Ситуация в Идлибе станет основной темой саммита по Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019

АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Ситуация в Идлибе будет в центре внимания в ходе саммита лидеров РФ, Турции и Ирана на саммите по Сирии в Анкаре 16 сентября, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на ситуации в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам (турецких) наблюдательных пунктов в Идлибе и борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган журналистам.