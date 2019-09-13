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РИА Новости
Война в Сирии

Ситуация в Идлибе станет основной темой саммита по Сирии, заявил Эрдоган

15:22 13.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Ситуация в Идлибе будет в центре внимания в ходе саммита лидеров РФ, Турции и Ирана на саммите по Сирии в Анкаре 16 сентября, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на ситуации в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам (турецких) наблюдательных пунктов в Идлибе и борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган журналистам.
Саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет 16 сентября в историческом дворце Чанкая в Анкаре.
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Война в СирииСаммит Россия - Турция - ИранТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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