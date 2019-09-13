Суд на Кубани отправил в колонию капитанов, виновных в гибели экипажа крана

КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и приговорил к реальным срокам двух капитанов, буксировавших в нарушение инструкции плавкран с членами экипажа на борту, что привело к гибели трех людей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"В Краснодарском крае суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и направил в колонию-поселение капитанов морских судов, виновных в гибели трёх членов экипажа плавкрана", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 2016 года по указанию начальника Морспасслужбы Росморречфлота капитан судна-буксировщика во время шторма в Черном море недалеко от детского лагеря "Артек" буксировал снятый с мели и имевший пробоины плавкран. В нарушение правил безопасности и с согласия капитана плавкрана буксировка производилась с членами экипажа на борту терпящего бедствие судна. Плавкран опрокинулся, пятерых членов экипажа удалось спасти, трое погибли. Приморский районный суд Новороссийска дал три условных срока: по два года получили капитаны, три года – начальник службы.

"Новороссийский транспортный прокурор в связи с мягкостью назначенного наказания подал апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Краснодарский краевой суд согласился с позицией государственного обвинителя, отменил условное осуждение капитанам двух судов и постановил отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы реально", - информирует пресс-служба ведомства.