"Яндекс" встроит в свои сервисы приложение для самозанятых

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Яндекс" встраивает в свои сервисы приложение для самозанятых - это уже коснулось "Дзена", на очереди - сервисы "Яндекс.Толока" и "Яндекс.Еда", сообщил сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож на Московском финансовом форуме.

"Мы собираемся дальше встраивать эти решения в свои сервисы. Сейчас с сентября мы встроили и начинаем сотрудничать со всеми авторами "Дзена". В "Яндекс.Дзене" десятки тысяч людей, которые пишут свои заметки и получают за это рекламу. Они хотят стать самозанятыми, мы предоставим им с сентября эту возможность в приложении", - сказал Волож.

По его словам, до конца года приложение для самозанятых появится в "Яндекс.Толоко" - сервисе, позволяющем зарабатывать на дому, выполняя различные задания для обучения роботов. "Большая часть населения уже работает в этой новой профессии - надомники, "обучатели" роботов. Их десятки тысяч, и мы их тоже собираемся до конца года перевести на самозанятых. И курьеры "Яндекс.Еды" тоже станут самозанятыми, как и таксисты", - сказал Волож.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

В марте ФНС разработала открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения - ред.) для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они могут интегрировать функционал приложения "Мой налог" в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД.