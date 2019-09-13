Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T18:35Z
https://ria.ru/20190913/1558665729.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:315:3072:2043_1036x0_80_0_0_3213abaf0ac32fd2da7b2a230cc88f09.jpg
РИА Новости

"Яндекс" встроит в свои сервисы приложение для самозанятых

15:36 13.09.2019 (обновлено: 18:35 13.09.2019)
280
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Яндекс" встраивает в свои сервисы приложение для самозанятых - это уже коснулось "Дзена", на очереди - сервисы "Яндекс.Толока" и "Яндекс.Еда", сообщил сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож на Московском финансовом форуме.
"Мы собираемся дальше встраивать эти решения в свои сервисы. Сейчас с сентября мы встроили и начинаем сотрудничать со всеми авторами "Дзена". В "Яндекс.Дзене" десятки тысяч людей, которые пишут свои заметки и получают за это рекламу. Они хотят стать самозанятыми, мы предоставим им с сентября эту возможность в приложении", - сказал Волож.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
15 июля, 18:52РИА Новости
Российские регионы смогут вводить режим самозанятых с 2020 года
По его словам, до конца года приложение для самозанятых появится в "Яндекс.Толоко" - сервисе, позволяющем зарабатывать на дому, выполняя различные задания для обучения роботов. "Большая часть населения уже работает в этой новой профессии - надомники, "обучатели" роботов. Их десятки тысяч, и мы их тоже собираемся до конца года перевести на самозанятых. И курьеры "Яндекс.Еды" тоже станут самозанятыми, как и таксисты", - сказал Волож.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Офис Сбербанка
5 сентября, 07:45Восточный экономический форум
Сбербанк видит активную регистрацию самозанятых
В марте ФНС разработала открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения - ред.) для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они могут интегрировать функционал приложения "Мой налог" в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Деньги в кассовом аппарате
29 июля, 17:57РИА Новости
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
310002
Обсудить 0
ЯндексФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Электропоезд
"Дочка" РЖД объяснила, зачем нужны поезда из Москвы в Москву
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Житель Флориды Уильям Молдт (William Moldt), пропавший 22 года назад
Останки пропавшего 22 года назад американца нашли благодаря Google-картам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния