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РИА Новости
Культура

Появились первые кадры со свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак

15:57 13.09.2019 (обновлено: 22:09 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанк

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
1 из 10

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве.

© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанк

Слухи об их романе ходили с осени 2018 года. Весной желтая пресса пыталась найти пару на отдыхе где-то то ли в Испании, то ли в Италии.

Но теперь все официально - "муж и жена".

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
2 из 10

Слухи об их романе ходили с осени 2018 года. Весной желтая пресса пыталась найти пару на отдыхе где-то то ли в Испании, то ли в Италии.

Но теперь все официально - "муж и жена".

© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанк

Как и полагается эпатажным персонам, Собчак и Богомолов выбрали необычный вариант свадебного автомобиля - похоронный катафалк.

Автомобиль, на котором приехали режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак
3 из 10

Как и полагается эпатажным персонам, Собчак и Богомолов выбрали необычный вариант свадебного автомобиля - похоронный катафалк.

© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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© РИА Новости / Корниенко Евгения / Перейти в фотобанк

Молодожены и надпись символичную придумали: "Пока смерть не разлучит нас".

Надпись Пока смерть не разлучит нас на свадебном автомобиле режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак на Зубовском бульваре в Москве
4 из 10

Молодожены и надпись символичную придумали: "Пока смерть не разлучит нас".

© РИА Новости / Корниенко Евгения
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© РИА Новости / Корниенко Евгения / Перейти в фотобанк

Ксения и Константин, которые заключили брак в пятницу, 13-го, решили украсить катафалк траурным венком.

Свадебный автомобиль режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак на Зубовском бульваре в Москве
5 из 10

Ксения и Константин, которые заключили брак в пятницу, 13-го, решили украсить катафалк траурным венком.

© РИА Новости / Корниенко Евгения
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанк

"Никудышная жена", - заявила главная сваха России Роза Сябитова. Собчак, кажется, и не переживает на этот счет.

Как, в общем-то, и режиссер Богомолов, который наконец-то обрадовал фотографов улыбкой.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве
6 из 10

"Никудышная жена", - заявила главная сваха России Роза Сябитова. Собчак, кажется, и не переживает на этот счет.

Как, в общем-то, и режиссер Богомолов, который наконец-то обрадовал фотографов улыбкой.

© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанк

"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - написала невеста Собчак.

Кстати, Богомолов и Собчак еще и обвенчались. И на свадьбу около 300 гостей пригласили.

Если уж гулять, так гулять.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
7 из 10

"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - написала невеста Собчак.

Кстати, Богомолов и Собчак еще и обвенчались. И на свадьбу около 300 гостей пригласили.

Если уж гулять, так гулять.

© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти", - говорила Собчак в интервью Tatler.

Венчание состоялось в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут на церемонию венчания в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве
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"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти", - говорила Собчак в интервью Tatler.

Венчание состоялось в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В потом они возложили цветы памятнику Владимиру Великому.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
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В потом они возложили цветы памятнику Владимиру Великому.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В общем, насыщенная программа выдалась у жениха с невестой. Осталось только узнать, к какому мосту они прикрепят именной замок и чем накормят гостей?

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак на Боровицкой площади в Москве
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В общем, насыщенная программа выдалась у жениха с невестой. Осталось только узнать, к какому мосту они прикрепят именной замок и чем накормят гостей?

© РИА Новости
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