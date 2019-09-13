Появились первые кадры со свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве.
Слухи об их романе ходили с осени 2018 года. Весной желтая пресса пыталась найти пару на отдыхе где-то то ли в Испании, то ли в Италии.
Но теперь все официально - "муж и жена".
Слухи об их романе ходили с осени 2018 года. Весной желтая пресса пыталась найти пару на отдыхе где-то то ли в Испании, то ли в Италии.
Но теперь все официально - "муж и жена".
Как и полагается эпатажным персонам, Собчак и Богомолов выбрали необычный вариант свадебного автомобиля - похоронный катафалк.
Как и полагается эпатажным персонам, Собчак и Богомолов выбрали необычный вариант свадебного автомобиля - похоронный катафалк.
Молодожены и надпись символичную придумали: "Пока смерть не разлучит нас".
Молодожены и надпись символичную придумали: "Пока смерть не разлучит нас".
Ксения и Константин, которые заключили брак в пятницу, 13-го, решили украсить катафалк траурным венком.
Ксения и Константин, которые заключили брак в пятницу, 13-го, решили украсить катафалк траурным венком.
"Никудышная жена", - заявила главная сваха России Роза Сябитова. Собчак, кажется, и не переживает на этот счет.
Как, в общем-то, и режиссер Богомолов, который наконец-то обрадовал фотографов улыбкой.
"Никудышная жена", - заявила главная сваха России Роза Сябитова. Собчак, кажется, и не переживает на этот счет.
Как, в общем-то, и режиссер Богомолов, который наконец-то обрадовал фотографов улыбкой.
"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - написала невеста Собчак.
Кстати, Богомолов и Собчак еще и обвенчались. И на свадьбу около 300 гостей пригласили.
Если уж гулять, так гулять.
"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - написала невеста Собчак.
Кстати, Богомолов и Собчак еще и обвенчались. И на свадьбу около 300 гостей пригласили.
Если уж гулять, так гулять.
"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти", - говорила Собчак в интервью Tatler.
Венчание состоялось в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве.
"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти", - говорила Собчак в интервью Tatler.
Венчание состоялось в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве.
В потом они возложили цветы памятнику Владимиру Великому.
В общем, насыщенная программа выдалась у жениха с невестой. Осталось только узнать, к какому мосту они прикрепят именной замок и чем накормят гостей?
В общем, насыщенная программа выдалась у жениха с невестой. Осталось только узнать, к какому мосту они прикрепят именной замок и чем накормят гостей?