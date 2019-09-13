Сябитова назвала Собчак "никудышной женой"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова раскритиковала в интервью Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова раскритиковала в интервью teleprogramma.pro решение Ксении Собчак расстаться с актером Максимом Виторганом и связать себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым.

По словам Сябитовой, она не понимает, как Собчак могла развестись с Виторганом, у которого нет вредных привычек, и который, к тому же, является отцом их общего сына Платона.

Ведущая "Давай поженимся" выразила мнение, что в этом случае Собчак следовало бы "поумерить собственную гордыню" и жить вместе ради ребенка хотя бы до того момента, пока он не пойдет в первый класс.

"Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже", — подчеркнула Сябитова, добавив, что Богомолов берет "не лучшую жену".

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".