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РИА Новости

Сябитова назвала Собчак "никудышной женой"

02:24 13.09.2019 (обновлено: 06:45 13.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова раскритиковала в интервью teleprogramma.pro решение Ксении Собчак расстаться с актером Максимом Виторганом и связать себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым.
По словам Сябитовой, она не понимает, как Собчак могла развестись с Виторганом, у которого нет вредных привычек, и который, к тому же, является отцом их общего сына Платона.
Ведущая "Давай поженимся" выразила мнение, что в этом случае Собчак следовало бы "поумерить собственную гордыню" и жить вместе ради ребенка хотя бы до того момента, пока он не пойдет в первый класс.
"Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже", — подчеркнула Сябитова, добавив, что Богомолов берет "не лучшую жену".
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".
В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.
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