В СФ предрекли проблемы экономики ЕС из снижения поставок российского газа

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейцы могут ощутить проблемы в части экономического развития из-за возможного снижения поставок российского газа, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину", - сказал Джабаров.

Он отметил, что экономика европейских партнеров "может пострадать от возможного снижения транзита российского газа". Однако сейчас, по его словам, в ЕС "по этой теме очень сильно давит Польша", заключившая контракты на поставку энергоресурсов из США.

"Главная цель всех подобных решений - создать препятствия для реализации проекта по "Северному потоку". Однако Украина весьма ненадежный партнер и Европа может столкнуться с проблемами из-за этого", - полагает сенатор.

Он также отметил, что речь идет о российском товаре и непонятно, почему Европа диктует РФ условия, как его поставлять. "В честных торгово-экономических отношениях такого быть не должно", - уверен законодатель.

Джабаров подчеркнул, что экономические проблемы могут почувствовать на себе сильные экономики Европы, в частности - ФРГ. "Германия уже сейчас рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики, вряд ли они захотят в ущерб своим интересам принимать какие-то решения", - полагает он. После смены власти в ФРГ новое немецкое правительство может более плотно заняться вопросами защиты своих интересов в экономике, считает сенатор.