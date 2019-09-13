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РИА Новости

В СФ предрекли проблемы экономики ЕС из снижения поставок российского газа

14:59 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейцы могут ощутить проблемы в части экономического развития из-за возможного снижения поставок российского газа, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
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"Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину", - сказал Джабаров.
Он отметил, что экономика европейских партнеров "может пострадать от возможного снижения транзита российского газа". Однако сейчас, по его словам, в ЕС "по этой теме очень сильно давит Польша", заключившая контракты на поставку энергоресурсов из США.
"Главная цель всех подобных решений - создать препятствия для реализации проекта по "Северному потоку". Однако Украина весьма ненадежный партнер и Европа может столкнуться с проблемами из-за этого", - полагает сенатор.
Он также отметил, что речь идет о российском товаре и непонятно, почему Европа диктует РФ условия, как его поставлять. "В честных торгово-экономических отношениях такого быть не должно", - уверен законодатель.
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Джабаров подчеркнул, что экономические проблемы могут почувствовать на себе сильные экономики Европы, в частности - ФРГ. "Германия уже сейчас рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики, вряд ли они захотят в ущерб своим интересам принимать какие-то решения", - полагает он. После смены власти в ФРГ новое немецкое правительство может более плотно заняться вопросами защиты своих интересов в экономике, считает сенатор.
По его мнению, соответствующие российские структуры будут обжаловать решение суда ЕС, "рано или поздно ограничения будут сняты".
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Владимир ДжабаровСеверный потокГазпромСовет Федерации РФЕвросоюзЕвропаВ мире
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