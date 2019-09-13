СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

По данным следствия, с 2018 по 2019 год ряд лиц осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда России, преимущественно в Москве и Подмосковье. Сообщается, что в результате этого "ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений".