СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Ранее СМИ сообщали, что СК России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Покушение на мошенничество" по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды".
По данным следствия, с 2018 по 2019 год ряд лиц осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда России, преимущественно в Москве и Подмосковье. Сообщается, что в результате этого "ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений".
В настоящее время устанавливаются все потерпевшие, а также обстоятельства преступления и причастные к нему лица.