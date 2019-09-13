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РИА Новости

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

14:56 13.09.2019 (обновлено: 17:19 13.09.2019)
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© Depositphotos / Mars58Пенсия
Пенсия
© Depositphotos / Mars58
Пенсия. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Ранее СМИ сообщали, что СК России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Покушение на мошенничество" по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды".
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По данным следствия, с 2018 по 2019 год ряд лиц осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда России, преимущественно в Москве и Подмосковье. Сообщается, что в результате этого "ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений".
В настоящее время устанавливаются все потерпевшие, а также обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
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