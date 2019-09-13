Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T12:09Z
https://ria.ru/20190913/1558646070.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями, пишут СМИ

11:46 13.09.2019 (обновлено: 12:09 13.09.2019)
4969
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации издания, ущерб может составить миллиарды рублей. Следствие считает, что в 2017-2018 годах преступники по поддельным документам перевели накопления почти полумиллиона россиян из Пенсионного фонда в частные без их ведома.
По версии правоохранителей, речь идет о таких фондах, как "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН".
По информации источника газеты, Следственный комитет заподозрил в махинациях агентов, оказывавших услуги НПФ. Как пишет "Коммерсант", все документы были завизированы нотариусами, однако их печати и подписи были поддельными.
Конкретных фигурантов пока в деле нет, добавил источник газеты.
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
12 июля, 13:30РИА Новости
Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей
231763583
Обсудить 34
Следственный комитет РФПенсионный фонд РФКоммерсантъРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Денег видимо как грязи, они их и не считают, тут украли, там украли... В этот доме походу нет ни хозяина и дверь видимо тоже без замка - заходи кто хошь и бери что хошь и самое главное, что никому и ничего за это не будет. Прошу заметить, что гребут и воруют уже миллиардами - вот времена пошли, а к стенке никого не ставят! Президент снова заявит, что это ценные "кадры" и разбрасываться ими не стоит, и я с ним согласен, да ими разбрасываться уже не надо, надо сажать и забирать все награбленное, вплоть до трусов! Если ты хозяин, и не слюнтяй, так вдарь по рукам как следует, чтобы больше никто и никогда даже подумать не смог, чтобы залезть в карман!
13 сентября, 13:45
Игорь
4100000
Конкретных фигурантов пока в деле нет, добавил источник газеты. - Удивительно. Бумажки сами возникали.
13 сентября, 12:19
юююта юта
2180300
Рекомендуем
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
РИА
Новости
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2019
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Ирина Алашкевич
В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния