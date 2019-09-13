СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями, пишут СМИ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, сообщила газета " Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, сообщила газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

По информации издания, ущерб может составить миллиарды рублей. Следствие считает, что в 2017-2018 годах преступники по поддельным документам перевели накопления почти полумиллиона россиян из Пенсионного фонда в частные без их ведома.

По версии правоохранителей, речь идет о таких фондах, как "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН".

По информации источника газеты, Следственный комитет заподозрил в махинациях агентов, оказывавших услуги НПФ. Как пишет "Коммерсант", все документы были завизированы нотариусами, однако их печати и подписи были поддельными.