На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
Он отметил, что такое возможно в случае изменения Налогового кодекса Украины.
"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль", — цитирует Каленкова "Канал 24".
Он пояснил, что нововведения увеличат налоговую нагрузку в четыре-пять раз, после чего рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут "в десять раз больше, чем в России".
По его словам, после принятия закона Украина будет вытеснена с европейского рынка из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией.