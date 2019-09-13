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РИА Новости

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

14:44 13.09.2019 (обновлено: 16:29 13.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкЗагрузка печи в сталеплавильном цехе
Загрузка печи в сталеплавильном цехе
© РИА Новости / Александр Коркка
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
Он отметил, что такое возможно в случае изменения Налогового кодекса Украины.
"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль", — цитирует Каленкова "Канал 24".
Он пояснил, что нововведения увеличат налоговую нагрузку в четыре-пять раз, после чего рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут "в десять раз больше, чем в России".
По его словам, после принятия закона Украина будет вытеснена с европейского рынка из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией.
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