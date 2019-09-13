ЕР выдвинула Константинова на пост спикера парламента Крыма

Решение принято тайным голосованием на партийной конференции в пятницу. Второй рассматриваемой кандидатурой был депутат крымского парламента Александр Шувалов.

"Большинство голосов по результатам голосования отдано за Константинова Владимира Андреевича", - сказал представитель счётной комиссии.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные мандаты достались ЛДПР – 10 и КПРФ – 5.