Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T14:31Z
https://ria.ru/20190913/1558659112.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:190:3139:1956_1036x0_80_0_0_9710888e6b88f39382f5af4f36660464.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

ЕР выдвинула Константинова на пост спикера парламента Крыма

14:31 13.09.2019
320
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Крымское отделение партии "Единая Россия", получившее большинство мест в парламенте республики второго созыва, предложила на пост спикера кандидатуру Владимира Константинова.
Решение принято тайным голосованием на партийной конференции в пятницу. Второй рассматриваемой кандидатурой был депутат крымского парламента Александр Шувалов.
"Большинство голосов по результатам голосования отдано за Константинова Владимира Андреевича", - сказал представитель счётной комиссии.
Константинов руководил парламентом первого созыва.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные мандаты достались ЛДПР – 10 и КПРФ – 5.
Парламент Крыма
Вчера, 14:14РИА Новости
Выборы главы Крыма пройдут 20 сентября

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

400010
Обсудить 0
Единый день голосованияЛДПРКПРФКрымВладимир КонстантиновЕдиная РоссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Парламент Крыма
Выборы главы Крыма пройдут 20 сентября
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
ЕР предложила кандидатуру Цекова на пост сенатора от парламента Крыма
Сергей Аксенов
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Лента
новостей
Ситуация в Сирии
Эксперты прокомментировали слова Лаврова об окончании войны в Сирии
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
Кучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе
Выборы в Симферополе
В Крыму предложили разделить выборы в парламент и местные советы
Эмблема партии Единая Россия
ЕР даст старт выборной кампании 2021 года на партийном съезде
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. 25 октября 2018
В Германии назвали решение суда ЕС по Opal экономически не оправданным
Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области
Путин поручил оценить работу чиновников по развитию байкальской территории
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ориентируются на ЦИК при оценке выборов в Санкт-Петербурге
Вид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе
Кандидаты от КПРФ и ЛДПР прокомментировали выдвижение на пост главы Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния