ВСУ за неделю 16 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики также 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов ЛНР.
"Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 72, 14 и 30 бригад ВСУ", - сообщил Филипоненко.