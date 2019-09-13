ВСУ за неделю 16 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото

Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики также 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов ЛНР.