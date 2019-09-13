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РИА Новости

ВСУ за неделю 16 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

14:26 13.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики также 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов ЛНР.
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"Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 72, 14 и 30 бригад ВСУ", - сообщил Филипоненко.
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