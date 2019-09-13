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РИА Новости

Кучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе

14:25 13.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после прекращения конфликта в регионе.
"Какие выборы, когда люди ходят с оружием?! Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - цитирует Кучму агентство УНН.
По данным агентства, Кучма отметил, что каждая сторона в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия) имеет свою позицию и именно на встрече "нормандской четверки" будут обсуждать вопросы применения "формулы Штайнмайера". Но сегодня, по мнению Кучмы, все хотят как можно быстрее решить ситуацию в Донбассе, и важно, чтобы при этом были учтены интересы Украины.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Бывший президент Украины Леонид Кучма
Вчера, 13:06РИА Новости
Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый обмен пленными в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерЛеонид КучмаВ мире
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