Кучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после прекращения конфликта в регионе.

"Какие выборы, когда люди ходят с оружием?! Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - цитирует Кучму агентство УНН.

По данным агентства, Кучма отметил, что каждая сторона в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия) имеет свою позицию и именно на встрече "нормандской четверки" будут обсуждать вопросы применения "формулы Штайнмайера". Но сегодня, по мнению Кучмы, все хотят как можно быстрее решить ситуацию в Донбассе, и важно, чтобы при этом были учтены интересы Украины.