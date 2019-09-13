Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу сообщил, что пригласил представителей США участвовать в экспедиции по подъему американской подводной лодки, затонувшей у берегов Курил.
"На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", — сказал Шойгу на церемонии открытия фестиваля РГО в парке "Зарядье".
Он уточнил, что говорит "про географию, а не про свою основную деятельность".
Фестиваль РГО в "Зарядье" продлится до 22 сентября.
В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!".
Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить путешествие по России.
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