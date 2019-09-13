Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

"На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", — сказал Шойгу на церемонии открытия фестиваля РГО в парке "Зарядье".