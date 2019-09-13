Выборы главы Крыма пройдут 20 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Первая сессии крымского парламента второго созыва откроется 17 сентября, спикера и главу Крыма планируют избрать 20 сентября, сообщил председатель государственного совета республики первого созыва Владимир Константинов.

Ранее Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы республики, среди них действующий глава Крыма, срок полномочий которого подходит к концу, Сергей Аксенов (от партии "Единая Россия", получившей большинство в парламенте второго созыва), первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

"В следующий вторник мы открываем первую сессию государственного совета, на пятницу назначено избрание председателя парламента и главы республики", - сказал Константинов на крымской партконференции "Единой России".

По его словам, главные должностные лица республики будут назначены к концу следующей недели.