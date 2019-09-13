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РИА Новости

Выборы главы Крыма пройдут 20 сентября

14:14 13.09.2019 (обновлено: 14:22 13.09.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПарламент Крыма
Парламент Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
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Парламент Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Первая сессии крымского парламента второго созыва откроется 17 сентября, спикера и главу Крыма планируют избрать 20 сентября, сообщил председатель государственного совета республики первого созыва Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы республики, среди них действующий глава Крыма, срок полномочий которого подходит к концу, Сергей Аксенов (от партии "Единая Россия", получившей большинство в парламенте второго созыва), первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).
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"В следующий вторник мы открываем первую сессию государственного совета, на пятницу назначено избрание председателя парламента и главы республики", - сказал Константинов на крымской партконференции "Единой России".
По его словам, главные должностные лица республики будут назначены к концу следующей недели.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования 8 сентября. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР (10) и КПРФ (пять). При этом Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновЛДПРКПРФЕдиная РоссияКрымПолитика
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