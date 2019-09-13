Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T14:49Z
https://ria.ru/20190913/1558657271.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/99408/72/994087230_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_d05aea9598fe8401a8a8542c08c7198f.jpg
РИА Новости

ЮНЕСКО объявит об утверждении премии Менделеева в октябре

14:10 13.09.2019 (обновлено: 14:49 13.09.2019)
144
© Fotolia / Shawn HempelУченый работает с периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева
Ученый работает с периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева
© Fotolia / Shawn Hempel
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совместная премия имени Дмитрия Менделеева, которую ученым будут вручать Россия и ЮНЕСКО, может быть официально утверждена в октябре 2019 года, сообщил журналистам в пятницу вице-президент Российской академии наук РАН Алексей Хохлов.
"В октябре ЮНЕСКО должна официально объявить о том, что такая премия будет присуждаться", - сказал он.
По словам Хохлова, РАН уже давно ведет совместную работу с ЮНЕСКО, чтобы эта премия была утверждена. Премия будет присуждаться каждый год двум ученым или двум небольшим группам ученых (два-три человека). Каждый лауреат будет получать по 250 тысяч долларов. Премию получат те ученые, которые "обогатили науку существенными выдающимися открытиями в области физики, химии и астрономии, но там возможна еще математика и биология".
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
9 сентября, 14:25РИА Новости
Медведев рассказал о предложении учредить международную премию Менделеева
300000
Обсудить 0
Алексей ХохловРоссийская академия наукЮНЕСКОРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Химическая лаборатория
В Китае отредактировали стволовые клетки для лечения пациента с лейкемией
РИА
Новости
Ведущий церемонии вручения Шнобелевской премии - 2019 Марк Абрахамс
В США раздали Шнобелевские премии
Полиция Норвегии
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтяном танкере Dubai Harmony
Здание РУДН в Москве
РУДН будет готовить для Венесуэлы экономистов, биологов и химиков
Лента
новостей
Сотрудник в офисе
Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол перенаправил запрос о Смоленкове в национальные ведомства
Летний отдых в Сочи
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты "Союз-ФГ"
Молния
В Индии от ударов молний погибли девять человек
Котовский Григорий Иванович
Стрижка "под Котовского"
Вид на Землю
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
Названы победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры
Названы победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры
Кусочки свинины в упаковке
СМИ: Китай освободит от новых пошлин американскую сою и свинину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния