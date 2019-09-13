ЮНЕСКО объявит об утверждении премии Менделеева в октябре

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совместная премия имени Дмитрия Менделеева, которую ученым будут вручать Россия и ЮНЕСКО, может быть официально утверждена в октябре 2019 года, сообщил журналистам в пятницу вице-президент Российской академии наук РАН Алексей Хохлов.

"В октябре ЮНЕСКО должна официально объявить о том, что такая премия будет присуждаться", - сказал он.

По словам Хохлова, РАН уже давно ведет совместную работу с ЮНЕСКО, чтобы эта премия была утверждена. Премия будет присуждаться каждый год двум ученым или двум небольшим группам ученых (два-три человека). Каждый лауреат будет получать по 250 тысяч долларов. Премию получат те ученые, которые "обогатили науку существенными выдающимися открытиями в области физики, химии и астрономии, но там возможна еще математика и биология".