На форуме в Москве обсудили историческое самосознание школьников

Сегодня мы исправляем ошибки тех, кто сразу после войны и даже спустя 10 и 20 лет после Победы не относился должным образом к увековечению памяти защитников Отечества. Сейчас легче найти воспоминания немецких, румынских, итальянских солдат, чем нашего фронтовика. И потому проделанная ребятами работа по сохранению воспоминаний поколения победителей бесценна", – сказал руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.