На форуме в Москве обсудили историческое самосознание школьников

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Москве прошел всероссийский форум "Правнуки победителей: новые подходы к формированию исторического самосознания подрастающего поколения" при поддержке общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщает пресс-служба организации.
В мероприятии приняло участие более 100 представителей региональных отделений ООД "Бессмертный полк России" из 76 субъектов Российской Федерации, а также представители жюри регионального этапа конкурса, партнеры проекта и эксперты.
Главная цель форума – внедрение наработок первого всероссийского конкурса школьных исследовательских работ "Мой прадед" в учебную программу по истории России и во внеклассную деятельность кружков, музеев и объединений патриотической направленности.
Сегодня мы исправляем ошибки тех, кто сразу после войны и даже спустя 10 и 20 лет после Победы не относился должным образом к увековечению памяти защитников Отечества. Сейчас легче найти воспоминания немецких, румынских, итальянских солдат, чем нашего фронтовика. И потому проделанная ребятами работа по сохранению воспоминаний поколения победителей бесценна", – сказал руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Кроме того, на форуме была разработана концепция проведения второго всероссийского конкурса исследовательских работ для обучающихся общеобразовательных учебных заведений "Мой прадед".