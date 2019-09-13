Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T14:20Z
https://ria.ru/20190913/1558657084.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155865/70/1558657001_0:43:1500:887_1036x0_80_0_0_aee60eccf29ba4ee11f526da40a0784f.jpg
РИА Новости

На форуме в Москве обсудили историческое самосознание школьников

14:03 13.09.2019 (обновлено: 14:20 13.09.2019)
56
© Фото предоставлено пресс-службой форума "Правнуки победителей"На форуме в Москве обсудили историческое самосознание у школьников
На форуме в Москве обсудили историческое самосознание у школьников
© Фото предоставлено пресс-службой форума "Правнуки победителей"
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Москве прошел всероссийский форум "Правнуки победителей: новые подходы к формированию исторического самосознания подрастающего поколения" при поддержке общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сообщает пресс-служба организации.
В мероприятии приняло участие более 100 представителей региональных отделений ООД "Бессмертный полк России" из 76 субъектов Российской Федерации, а также представители жюри регионального этапа конкурса, партнеры проекта и эксперты.
Главная цель форума – внедрение наработок первого всероссийского конкурса школьных исследовательских работ "Мой прадед" в учебную программу по истории России и во внеклассную деятельность кружков, музеев и объединений патриотической направленности.

Сегодня мы исправляем ошибки тех, кто сразу после войны и даже спустя 10 и 20 лет после Победы не относился должным образом к увековечению памяти защитников Отечества. Сейчас легче найти воспоминания немецких, румынских, итальянских солдат, чем нашего фронтовика. И потому проделанная ребятами работа по сохранению воспоминаний поколения победителей бесценна", – сказал руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Кроме того, на форуме была разработана концепция проведения второго всероссийского конкурса исследовательских работ для обучающихся общеобразовательных учебных заведений "Мой прадед".
100000
Обсудить 0
Конкурс "Правнуки победителей"Артем ХуторскойБессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Если школам важен дресс-код, его надо прописать, считает Кузнецова
РИА
Новости
Порванный плакат бывшего президента Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. 16 января 2011 года
Свергнутый президент Туниса попал в больницу, сообщил его адвокат
Наблюдатель фотографирует сведения о результатах голосования на избирательном участке
Эксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция
Таблетки в руке
Минздрав устранит дефицит препарата для людей с ВИЧ-инфекцией
Лента
новостей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
На Ямале расселят миллион квадратных метров аварийного жилья
Листы с денежными купюрами
На средства реабилитации инвалидов направят 33 миллиарда рублей в 2020 году
Здание ЦИК Украины
Партия Зеленского определила 35 кандидатов в члены ЦИК Украины
Стоп-кадр видео посещения Сергеем Шойгу IV фестиваль РГО в московском парке Зарядье
Шойгу открыл фестиваль РГО в парке "Зарядье"
Андрей Травников
Травников заявил, что пока не устал работать губернатором
Парк Зарядье
Песков порекомендовал посетить фестиваль РГО в парке Зарядье
Сотрудник Службы безопасности Украины
Численность сотрудников СБУ сократят
Сергиев Посад, Московская область
Завод скважинного оборудования построят в Подмосковье к 2021 году
Полиция
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния