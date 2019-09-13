Центральная избирательная комиссия Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины является постоянно действующим коллегиальным государственным органом, который действует на основании Конституции Украины, и наделен полномочиями по организации подготовки и проведения выборов президента Украины, народных депутатов, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, всеукраинского и местных референдумов.

Согласно закону Украины "О Центральной избирательной комиссии" от 30 июня 2004 года, ЦИК Украины возглавляет систему избирательных комиссий и комиссий по референдуму, которые образуются для организации подготовки и проведения выборов, и осуществляет контроль за их деятельностью.

ЦИК Украины осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти и местного самоуправления. Вмешательство любых органов, должностных лиц и граждан в решение вопросов, относящихся к полномочиям ЦИК, не допускается.

На заседании ЦИК имеют право присутствовать без разрешения или приглашения кандидаты на пост президента Украины и их доверенные и уполномоченные лица , кандидаты в народные депутаты Украины, уполномоченные лица партий и представители инициативных групп всеукраинского референдума, а также официальные наблюдатели от общественных организаций иностранных государств, международных организаций и представителей СМИ.

К полномочиям ЦИК относятся:

- обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдумах;

- обеспечение соблюдения предусмотренных Конституцией и законами Украины принципов и основ избирательного процесса и процесса референдума;

- контроль за соблюдением требований законодательства Украины о выборах и референдумах;

- обеспечение единообразного применения законодательства Украины о выборах и референдумах на всей ее территории;

- консультативно-методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий и комиссий по референдумам;

- подготовка предложений по совершенствованию законов по вопросам проведения выборов и референдумов;

- контроль за соблюдением политическими партиями и другими субъектами избирательного процесса требований законодательства о выборах и референдумах;

- обеспечение на выборах и референдумах аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, выдача удостоверений;

- осуществление мероприятий по повышению правовой культуры участников избирательного процесса и референдумов;

- публикация информации о подготовке и проведении выборов и референдумов в Украине, материалы о своей деятельности, а также другие материалы, касающиеся избирательного процесса и др.

ЦИК также является распорядителем Государственного реестра избирателей. Комиссия устанавливает систему территориальной организации общегосударственных выборов путем создания территориальных избирательных округов и избирательных участков.

В случае необходимости ЦИК может обратиться в Конституционный Суд Украины относительно официального толкования Конституции Украины, законов или отдельных их положений по вопросам, касающихся организации подготовки и проведения выборов и референдумов в стране.

На выборах в президенты Украины ЦИК регистрирует кандидатов на пост президента Украины, их доверенных лиц, уполномоченных представителей, обращается в Высший административный суд Украины об отмене регистрации кандидата на пост президента.

На выборах народных депутатов ЦИК также регистрирует кандидатов и принимает решение об отмене регистрации.

ЦИК устанавливает формы избирательных документов, утверждает образцы избирательных ящиков для голосования, печатей избирательных комиссий, определяет порядок хранения и передачи избирательных документов в соответствующие учреждения.

Комиссия осуществляет контроль за целевым использованием выделенных средств из государственного бюджета и избирательных фондов.

ЦИК устанавливает и официально обнародует результаты выборов, а также принимает решение о назначении повторных выборов.

В полномочия ЦИК входит вручение новоизбранному президенту Украины удостоверение президента страны после принесения им присяги. Комиссия также регистрирует избранных народных депутатов и выдает им удостоверения после принесения присяги.

Члены ЦИК назначаются Верховной радой по представлению президента Украины на семь лет. В состав комиссии входят 17 человек. Председатель ЦИК, два его заместителя и секретарь должны иметь высшее юридическое образование. Комиссия работает на постоянной основе.

Членом ЦИК может быть гражданин Украины, достигший на день назначения 25 лет, имеющий право голоса, проживающий в стране не менее пяти последних лет и владеющий государственным языком. Он должен быть дееспособным, не иметь судимости и административных взысканий за коррупционные правонарушения. Член комиссии не может быть народным депутатом или иметь другой представительский мандат, входить в состав других избирательных комиссий и органов исполнительной власти и местного самоуправления. Член Комиссии не может быть кандидатом в президенты и народные депутаты.

Кандидатуры в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения.

Член Комиссии на время осуществления своих полномочий приостанавливает членство в какой-либо партии.

Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены Верховной радой по мотивированному представлению президента Украины. Решение о досрочном прекращении принимается парламентом страны не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Депутатские фракции в Верховной раде не позднее следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК подают президенту Украины предложения по персональному составу комиссии, на основании которых президент в течение трех дней вносит в парламент представление о персональном составе ЦИК.

Последний состав ЦИК Украины был назначен в сентябре 2018 года.

13 сентября 2019 года парламент Украины по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии. Такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.