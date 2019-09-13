Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.

Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии.

Рада назначила новый состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии 17 членов, их срок полномочий составляет семь лет. Кандидатуры в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом, сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".