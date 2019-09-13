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РИА Новости

Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК

11:29 13.09.2019 (обновлено: 11:33 13.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины в Киеве
Здание ЦИК Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание ЦИК Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 сентября, 11:03РИА Новости
Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
Рада назначила новый состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии 17 членов, их срок полномочий составляет семь лет. Кандидатуры в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом, сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
Согласно закону о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов.
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