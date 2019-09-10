Представление Зеленского о досрочном роспуске ЦИК Украины поступило в Раду

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Верховную раду, оно было передано в комитет, сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.
"Такое представление поступило в Верховную Раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - приводит слова Кармелюк агентство УНН во вторник.
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Также она сообщила, что в среду по этому вопросу пройдет брифинг двух представителей этого комитета – Алины Загоруйко и Александра Качуры.
Согласно статье закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов Верховной рады.