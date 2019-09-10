Представление Зеленского о досрочном роспуске ЦИК Украины поступило в Раду

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Верховную раду, оно было передано в комитет, сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

"Такое представление поступило в Верховную Раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - приводит слова Кармелюк агентство УНН во вторник.

Также она сообщила, что в среду по этому вопросу пройдет брифинг двух представителей этого комитета – Алины Загоруйко и Александра Качуры.