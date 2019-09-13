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РИА Новости

Шойгу открыл фестиваль РГО в парке "Зарядье"

13:42 13.09.2019 (обновлено: 14:02 13.09.2019)
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© Телеканал "Звезда"Стоп-кадр видео посещения Сергеем Шойгу IV фестиваль РГО в московском парке "Зарядье"
Стоп-кадр видео посещения Сергеем Шойгу IV фестиваль РГО в московском парке Зарядье
© Телеканал "Звезда"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу открыл IV фестиваль РГО в московском парке "Зарядье".
Фестиваль РГО в "Зарядье" продлится до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!". Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России.
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"Мы в свое время, скажу по секрету, начали делать фестиваль для ленивых. Есть магазин на диване, а тут путешествия на диване. На самом деле в этом была своя хитрость, мы хотели сделать из этого фестиваля приманку, чтобы человек попробовал, посмотрел, потрогал и поехал по стране", - сказал Шойгу.
По мнению президента РГО, во многом идея удалась, потому что было инициировано огромное количество экспедиций, научных программ, фильмов, к разнообразным проектам и исследованиям присоединились тысячи волонтеров. "Мы хотели заразить ленивых и тех, кто ссылается на то, что нет времени путешествовать по стране. Ярким примером, что это преодолимо, может служить член попечительского совета РГО Валентина Матвиенко, которая бесконечно путешествует, всегда находит для этого время, несмотря на невероятно загруженный график. По-моему, не осталось такого уголка, где не побывала Валентина Ивановна", - рассказал Шойгу.
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Он поздравил всех с открытием фестиваля. "Уверен, что он не последний, потому что дело это заразительное. Я бы хотел призвать всех, чтобы вы вели за собой как можно больше людей, вели тех, кто сегодня пока еще ссылается на нехватку времени", - заключил президент РГО.
Перед церемонией открытия Шойгу, Матвиенко и члены попечительского совета РГО осмотрели экспозицию фестиваля в парке "Зарядье". Побывали в гостях в разнообразных жилищах народов России, где попробовали якутские национальные лепешки, послушали казачий хор, получили национальные сувениры и талисманы, а президент РГО поиграл на варгане. Также гости зашли в кинотеатр, где посмотрели фильм о природе России, снятый в формате 360 градусов.
Кроме того, гости посетили выставку победителей конкурса фотографий "Самая красивая страна". "Очень сложно возвращаться к своей повседневной работе и деятельности после всего увиденного. Хочется куда-то уехать", - подвел итоги "путешествия" по фестивалю Шойгу.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмЗарядьеВалентина МатвиенкоРусское географическое обществоСергей ШойгуМоскваРоссияОбщество
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