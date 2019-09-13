Путин проведет встречи с Эрдоганом и Роухани в ходе саммита по Сирии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи по сирийскому урегулированию проведет двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится. Будут, естественно и двусторонки - и с Эрдоганом, и с Роухани", - сказал Песков журналистам.
Саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет 16 сентября в историческом дворце Чанкая в Анкаре, сообщила администрация президента Турции Тайипа Эрдогана в четверг. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, на саммите будут обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии.