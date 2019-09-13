Путин проведет встречи с Эрдоганом и Роухани в ходе саммита по Сирии

"Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится. Будут, естественно и двусторонки - и с Эрдоганом, и с Роухани", - сказал Песков журналистам.