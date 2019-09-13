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РИА Новости

В Кремле знают о деле против ФБК, но не слышали заявлений Навального

13:27 13.09.2019 (обновлено: 13:29 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле знают о следственных действиях, которые проводятся в отношении "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), но не слышали никаких заявлений его основателя Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам известно, что, действительно, против этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация, мы не видели каких-либо заявлений, о которых вы говорили, потому что вчера у нас была иная повестка дня. Поэтому пока мы не знакомы с этим заявлениями", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Навального об обысках в ФБК, деятельность которого якобы расстроила Путина.
Сотрудники полиции
6 сентября, 11:57РИА Новости
Обыски в штабе ФБК связаны с делом о массовых беспорядках, заявил адвокат
Он заметил, что не может прокомментировать слова Навального, так как не видел заявления.
"Вчера Путин не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля", - добавил пресс-секретарь президента.
СК РФ по материалам полиции об отмывании порядка 1 миллиарда рублей возбудил дело против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". После этого СК сообщил, что вызвал на допрос ряд сотрудников ФБК. В штабе ФБК прошли обыски.
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32400117
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
1,6% голосов на выборах - статистическая погрешность. Это ваш ТОП в обществе . То что Овальный в топе ютуба, означает, что поднимают боты.
13 сентября, 13:53
llevone2017
5000019
кремль-пескОв как всегда включают дурака сами дали команду фас а теперь мы ни чего мы так рядом проходили.
13 сентября, 14:59
mmyxin1963
1400004
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