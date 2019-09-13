В Кремле знают о деле против ФБК, но не слышали заявлений Навального

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле знают о следственных действиях, которые проводятся в отношении "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), но не слышали никаких заявлений его основателя Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно, что, действительно, против этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация, мы не видели каких-либо заявлений, о которых вы говорили, потому что вчера у нас была иная повестка дня. Поэтому пока мы не знакомы с этим заявлениями", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Навального об обысках в ФБК, деятельность которого якобы расстроила Путина.

Он заметил, что не может прокомментировать слова Навального, так как не видел заявления.

"Вчера Путин не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля", - добавил пресс-секретарь президента.