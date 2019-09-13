В Кремле знают о деле против ФБК, но не слышали заявлений Навального

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле знают о следственных действиях, которые проводятся в отношении "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), но не слышали никаких заявлений его основателя Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам известно, что, действительно, против этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация, мы не видели каких-либо заявлений, о которых вы говорили, потому что вчера у нас была иная повестка дня. Поэтому пока мы не знакомы с этим заявлениями", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Навального об обысках в ФБК, деятельность которого якобы расстроила Путина.
Он заметил, что не может прокомментировать слова Навального, так как не видел заявления.
"Вчера Путин не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля", - добавил пресс-секретарь президента.
СК РФ по материалам полиции об отмывании порядка 1 миллиарда рублей возбудил дело против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". После этого СК сообщил, что вызвал на допрос ряд сотрудников ФБК. В штабе ФБК прошли обыски.
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