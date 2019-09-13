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РИА Новости

Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый обмен пленными в Донбассе

13:06 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма
Бывший президент Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый процесс обмена пленными в Донбассе.
Он заявил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранителями в Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.
"Вот этот огромный весь объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс состоится, нельзя, но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех, а мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы", - цитирует Кучму агентство УНИАН.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что работа по обмену пленными в Донбассе продолжится, по данным ведомства, на неподконтрольной Киеву территории находятся 227 пленных.
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