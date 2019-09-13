Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый процесс обмена пленными в Донбассе.

Он заявил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранителями в Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.