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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии отравившихся в Уфе шаурмой

12:41 13.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
УФА, 13 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек, госпитализированные в Уфе из-за отравления шаурмой, остаются в больницах, их состояние стабилизировалось, пятерых пострадавших перевели из реанимации в общие палаты, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Ранее сообщалось, что 11 сентября к медикам обратились 15 жителей Уфы с жалобами на тошноту и плохое самочувствие, врачи госпитализировали в инфекционную больницу 13 человек, среди которых были пять детей, а одну беременную женщину доставили в перинатальный центр Уфы. В реанимации находились четыре ребенка и один взрослый в тяжелом состоянии. Следственные органы завели уголовное дело и временно закрыли бистро "Халяль" в микрорайоне Сипайлово, где, предположительно, все отравившиеся заказывали шаурму.
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"В реанимации на данный момент уже никого нет, все переведены в обычные палаты. Госпитализированные 14 человек остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести, они идут на поправку. Здоровью беременной женщины, которая находится под наблюдением врачей в перинатальном центре, ничего не угрожает", - пояснили РИА Новости в минздраве Башкирии.
В Роспотребнадзоре региона агентству пояснили, что анализы проб пищи, воды, которые они взяли в бистро, еще не готовы. "Расследование инцидента продолжается, анализы еще не готовы, также проверяем сотрудников бистро, которые готовили шаурму", - сообщили агентству в надзорном ведомстве.
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