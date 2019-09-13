Медики рассказали о состоянии отравившихся в Уфе шаурмой

УФА, 13 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек, госпитализированные в Уфе из-за отравления шаурмой, остаются в больницах, их состояние стабилизировалось, пятерых пострадавших перевели из реанимации в общие палаты, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Ранее сообщалось, что 11 сентября к медикам обратились 15 жителей Уфы с жалобами на тошноту и плохое самочувствие, врачи госпитализировали в инфекционную больницу 13 человек, среди которых были пять детей, а одну беременную женщину доставили в перинатальный центр Уфы. В реанимации находились четыре ребенка и один взрослый в тяжелом состоянии. Следственные органы завели уголовное дело и временно закрыли бистро "Халяль" в микрорайоне Сипайлово, где, предположительно, все отравившиеся заказывали шаурму.

"В реанимации на данный момент уже никого нет, все переведены в обычные палаты. Госпитализированные 14 человек остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести, они идут на поправку. Здоровью беременной женщины, которая находится под наблюдением врачей в перинатальном центре, ничего не угрожает", - пояснили РИА Новости в минздраве Башкирии.