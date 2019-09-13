В Раде хотят провести местные выборы в апреле, сообщили СМИ

Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины намерена провести местные выборы в апреле 2020 года, сообщило в пятницу издание "Левый берег" со ссылкой на источник.

По данным издания, "Слуга народа" провела заседание при участии премьера Алексея Гончарука и спикера Рады Дмитрия Разумкова, на котором депутатам объясняли, почему необходимо проголосовать за роспуск ЦИК и главным аргументом назвали местные выборы, которые состоятся весной 2020 года.

"Прямо сказали, что это политическая целесообразность и местные выборы в апреле. Поэтому нужен свой ЦИК", - цитирует собеседника из фракции издание.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах.