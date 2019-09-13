В ГД предложили ввести правила приоритета российских товаров в госзакупках

"Важно учитывать особенности разных сфер и вводить правила по приоритету отечественных товаров в государственных закупках. Но не расслабляя наш отечественный бизнес, особенно малый и средний. Чтобы все время была конкуренция на повышение качества. Это приведет к тому, что и заказчик у нас будет получать нормальную продукцию, а не ту, которая развалится у него через полгода. Но еще плюс к этому приведет к тому, что наш бизнес сможет уже участвовать в конкурсах других государств и выходить туда на экспорт", - сказал Гетта в интервью РИА Новости.