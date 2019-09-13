В ГД предложили ввести правила приоритета российских товаров в госзакупках

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо вводить правила по приоритету отечественных товаров в госзакупках, а также стимулировать конкуренцию российских и зарубежных предпринимателей, считает депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта.
В августе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства России Дмитрию Медведеву предложения по улучшению системы госзакупок в части стимулирования закупок российской продукции через, в частности, механизм квот.
"Важно учитывать особенности разных сфер и вводить правила по приоритету отечественных товаров в государственных закупках. Но не расслабляя наш отечественный бизнес, особенно малый и средний. Чтобы все время была конкуренция на повышение качества. Это приведет к тому, что и заказчик у нас будет получать нормальную продукцию, а не ту, которая развалится у него через полгода. Но еще плюс к этому приведет к тому, что наш бизнес сможет уже участвовать в конкурсах других государств и выходить туда на экспорт", - сказал Гетта в интервью РИА Новости.
Депутат отметил, что квотирование в госзакупках – только одна из мер поддержки отечественных производителей. По его словам, "вряд ли она решит весь комплекс задач в этой области".
Поэтому, с одной стороны, необходимо продолжать использовать квоты, то есть "принуждать заказчика к тому, чтобы часть товаров он брал у отечественного производителя, несмотря на качество". Но при этом нужно приучать российских предпринимателей, что "им нужно конкурировать с их иностранными оппонентами".