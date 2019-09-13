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РИА Новости
Культура

В финале шоу "Голос 60+" представят новый механизм голосования

11:10 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сцена шоу "Голос". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обновленная система голосования будет представлена в финале музыкального шоу "Голос 60+" на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала в пятницу.
В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу "Голос" после скандала с финальным голосованием проекта "Голос. Дети". В пятницу в эфире Первого канала стартует новый сезон проекта "Голос 60+".
"Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в "Голосе". Новый механизм будет представлен в финале "Голос 60+" перед стартом голосования", - говорится в пресс-релизе.
Наставники второго сезона шоу - Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущий – Дмитрий Нагиев. К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья, старше 60 лет. Самой возрастной участнице – 91 год. По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по 4 исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.
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Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети" вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, основываясь на промежуточных результатах проверки Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно - все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.
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КультураМихаил БоярскийШоу "Голос"Дмитрий НагиевПелагеяЛев ЛещенкоПервый канал (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)МоскваGroup-IBРоссия
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