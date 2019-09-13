В финале шоу "Голос 60+" представят новый механизм голосования

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обновленная система голосования будет представлена в финале музыкального шоу "Голос 60+" на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала в пятницу.

В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу "Голос" после скандала с финальным голосованием проекта "Голос. Дети". В пятницу в эфире Первого канала стартует новый сезон проекта "Голос 60+".

"Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в "Голосе". Новый механизм будет представлен в финале "Голос 60+" перед стартом голосования", - говорится в пресс-релизе.

Наставники второго сезона шоу - Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущий – Дмитрий Нагиев. К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья, старше 60 лет. Самой возрастной участнице – 91 год. По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по 4 исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.

"Голос 60+" - адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В первом сезоне победу одержала Заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из команды Пелагеи.