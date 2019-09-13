В 2019 году власти Новгородской области ожидают полмиллиона туристов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. В Новгородской области ожидают, что в 2019 году регион посетят более 500 тысяч гостей, и динамика роста турпотока прошлого года сохранится, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин.
"Поток туристов в Новгородскую область в 2018 году вырос на четверть, и по итогам нынешнего года мы также ожидаем прирост. Думаю, что число туристов превысит полмиллиона человек", - сказал он.
По словам Никитина, региональные власти активно развивают инфраструктуру для привлечения туристов.
"В последние три года в Новгородской области очень активно ремонтируются дороги, чтобы люди могли проехать к достопримечательностям. Например, в музей-усадьбу Суворова в селе Кончанско-Суворовское еще в 2015-2016 годах отказывались ездить водители туристических автобусов из-за плохих дорог. Сейчас к этому музею ведет прекрасная дорога, и все, кто хочет посмотреть, как жил величайший российский полководец, могут это сделать", - отметил он.
По оценке губернатора, сейчас центром притяжения туристов становится не только Великий Новгород, который в северной Европе воспринимается как часть Ганзейского союза и, соответственно, часть европейской истории, но и Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино.
Говоря об экологическом туризме, Никитин назвал центром его развития Валдайский район Новгородской области, где реализуется проект "Большая Валдайская тропа". Часть маршрута протяженностью почти 60 километров уже обустроена, включая создание привалочных пунктов и базовых лагерей, уточнил глава региона.
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