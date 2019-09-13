В 2019 году власти Новгородской области ожидают полмиллиона туристов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. В Новгородской области ожидают, что в 2019 году регион посетят более 500 тысяч гостей, и динамика роста турпотока прошлого года сохранится, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Никитин.

"Поток туристов в Новгородскую область в 2018 году вырос на четверть, и по итогам нынешнего года мы также ожидаем прирост. Думаю, что число туристов превысит полмиллиона человек", - сказал он.

По словам Никитина, региональные власти активно развивают инфраструктуру для привлечения туристов.

"В последние три года в Новгородской области очень активно ремонтируются дороги, чтобы люди могли проехать к достопримечательностям. Например, в музей-усадьбу Суворова в селе Кончанско-Суворовское еще в 2015-2016 годах отказывались ездить водители туристических автобусов из-за плохих дорог. Сейчас к этому музею ведет прекрасная дорога, и все, кто хочет посмотреть, как жил величайший российский полководец, могут это сделать", - отметил он.

По оценке губернатора, сейчас центром притяжения туристов становится не только Великий Новгород, который в северной Европе воспринимается как часть Ганзейского союза и, соответственно, часть европейской истории, но и Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино.