Роскомнадзор заблокировал почти 90 тысяч сайтов в ЮФО в 2018 году

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Почти 90 тысяч сайтов, содержащих противоправную информацию, в том числе террористического и экстремистского характера, было заблокировано в Южном федеральном округе РФ за минувший год, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО.

"Роскомнадзором обработано порядка 460 тысяч обращений об обнаружении противоправной информации. Исполнено более 50 тысяч судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - сказал Патрушев.