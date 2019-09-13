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РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал почти 90 тысяч сайтов в ЮФО в 2018 году

10:33 13.09.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Почти 90 тысяч сайтов, содержащих противоправную информацию, в том числе террористического и экстремистского характера, было заблокировано в Южном федеральном округе РФ за минувший год, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО.
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"Роскомнадзором обработано порядка 460 тысяч обращений об обнаружении противоправной информации. Исполнено более 50 тысяч судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - сказал Патрушев.
"В результате заблокировано около 88 тысяч интернет-ресурсов, более чем со 100 тысяч таких ресурсов соответствующая информация удалена", - заявил он.
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РоскомнадзорВолгоградНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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