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РИА Новости

Патрушев предупредил о высоких рисках возникновения ЧС на юге России

10:30 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Степень угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на юге России остается высокой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе.
"К сожалению, в округе количество чрезвычайных ситуаций и пострадавших от них людей остается значительным. Только в прошлом году и первом полугодии текущего года в результате чрезвычайных ситуаций пострадало более 6 тысяч человек, 151 человек погиб, материальный ущерб составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей", - сказал Патрушев.
По его словам, не снижается риск возникновения техногенных ЧС в связи со значительной изношенностью оборудования на промышленных объектах, "среди которых есть потенциально опасные объекты". А "наличие проблемных объектов размещения отходов производства и потребления усиливает риск возникновения чрезвычайных экологических ситуаций", добавил секретарь СБ РФ.
Сложной остается и пожарная обстановка, отметил Патрушев. "В 2018 году в округе зарегистрировано более 59 тысяч пожаров и возгораний сухой растительности. От пожаров погибло 722 человека", - сказал он.
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ВолгоградНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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