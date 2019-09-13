Патрушев предупредил о высоких рисках возникновения ЧС на юге России

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Степень угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на юге России остается высокой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе.

"К сожалению, в округе количество чрезвычайных ситуаций и пострадавших от них людей остается значительным. Только в прошлом году и первом полугодии текущего года в результате чрезвычайных ситуаций пострадало более 6 тысяч человек, 151 человек погиб, материальный ущерб составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей", - сказал Патрушев.

По его словам, не снижается риск возникновения техногенных ЧС в связи со значительной изношенностью оборудования на промышленных объектах, "среди которых есть потенциально опасные объекты". А "наличие проблемных объектов размещения отходов производства и потребления усиливает риск возникновения чрезвычайных экологических ситуаций", добавил секретарь СБ РФ.