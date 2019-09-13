Патрушев призвал обеспечить кибербезопасность в региональных органах власти

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал главам регионов Юга России на необходимость принять меры по пресечению нарушений правил кибербезопасности в органах местной власти.

Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе РФ.

По его словам, проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации при работе на компьютерах, подключенных к интернету.

"Прошу руководителей регионов обратить на эти вопросы особое внимание и принять меры по недопущению подобных нарушений", - сказал Патрушев.