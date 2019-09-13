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РИА Новости

Патрушев призвал обеспечить кибербезопасность в региональных органах власти

10:29 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал главам регионов Юга России на необходимость принять меры по пресечению нарушений правил кибербезопасности в органах местной власти.
Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе РФ.
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По его словам, проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации при работе на компьютерах, подключенных к интернету.
"Прошу руководителей регионов обратить на эти вопросы особое внимание и принять меры по недопущению подобных нарушений", - сказал Патрушев.
На аналогичном совещании в ЮФО, прошедшем в 2018 году в Ростове-на-Дону, Патрушев отметил "существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств". Государственные ресурсы на юге России оказались слабо защищены от хакеров, констатировал тогда Патрушев. Проверки выявили "высокую разведывательную доступность" информресурсов Южного федерального округа, отмечал Патрушев. А меры, которые власти предпринимают для защиты информации от хакеров, чаще всего формальны, указывал секретарь Совбеза.
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