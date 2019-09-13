В посольстве США на Украине сравнили общение Путина с Зеленским и Порошенко

Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор оценил частоту общения Владимира Путина с двумя украинскими лидерами — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", — приводит агентство УНИАН слова дипломата.

По его мнению, общение Путина и Зеленского указывает на определенный прогресс в отношениях Москвы и Киева.

Тейлор также предположил, что в диалоге двух лидеров есть "потенциал для хороших вещей".

Путин и Зеленский провели три телефонных разговора в августе и сентябре. Обсуждались вопросы одновременного освобождения заключенных и урегулирование конфликта в Донбассе.

Одни из переговоров — после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе — Зеленский назвал "самым сложным моментом на посту главы государства".