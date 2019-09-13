Омбудсмен не нашла следов мышей и крыс в вологодской школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Явных следов грызунов в школе Вологды, где крысы могли покусать девочек, не обнаружено, направлена заявка на проведение в учебном заведении дезинсекции и дератизации, сообщает уполномоченный при губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова.

Следователи начали доследственную проверку данных СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов. Ранее в СМИ появились сообщения, что в одной из вологодских школ 11 сентября несколько детей на уроке пострадали от укусов крыс.

После получения информации о происшествии уполномоченный при губернаторе Вологодской области по правам ребенка посетила школу.

"Состоялись встречи с администрацией школы, классным руководителем, изучены представленные документы. В присутствии уполномоченного по правам ребенка в классе были отодвинуты шкафы, сняты экраны с отопительных приборов, осмотрены плинтуса. Явных следов грызунов не обнаружено", - сообщает уполномоченный по правам ребенка на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Отмечается, что в школе идет служебное расследование. Дети переведены в другой класс. "Направлена заявка в специализированную организацию для определения возможности нахождения грызунов в помещении школы (специалисты придут уже сегодня), а также заявки на проведение дезинсекции и дератизации. Данные мероприятия будут проведены в эти выходные", - говорится в сообщении.