Кандидаты от КПРФ и ЛДПР прокомментировали выдвижение на пост главы Крыма

Вид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Первый секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов прокомментировали выдвижение на пост главы региона.

Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госсовета нового созыва три кандидатуры на пост руководителя республики, в том числе действующего главу Сергея Аксенова, который пообещал в случае переизбрания оправдать доверие граждан и продолжить модернизацию полуострова.

Как заявил РИА Новости Богатыренко, его команда сосредоточит внимание на социальных вопросах, в том числе развитии инфраструктуры, "чтобы каждый крымчанин почувствовал улучшение жизни".

В свою очередь, Шперов рассказал агентству, что у него и его соратников есть понимание, как добиться успеха в развитии республики.