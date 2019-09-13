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РИА Новости

Кандидаты от КПРФ и ЛДПР прокомментировали выдвижение на пост главы Крыма

08:03 13.09.2019 (обновлено: 10:28 13.09.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе
Вид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Вид на здание Государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Первый секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов прокомментировали выдвижение на пост главы региона.
Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госсовета нового созыва три кандидатуры на пост руководителя республики, в том числе действующего главу Сергея Аксенова, который пообещал в случае переизбрания оправдать доверие граждан и продолжить модернизацию полуострова.
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Как заявил РИА Новости Богатыренко, его команда сосредоточит внимание на социальных вопросах, в том числе развитии инфраструктуры, "чтобы каждый крымчанин почувствовал улучшение жизни".
В свою очередь, Шперов рассказал агентству, что у него и его соратников есть понимание, как добиться успеха в развитии республики.
В воскресенье в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28 процента.
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