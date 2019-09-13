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РИА Новости

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

05:35 13.09.2019 (обновлено: 10:37 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОСАГО
Выдача полисов ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает "Российская газета".
Он добавил, что речь идет о тех, кто соблюдает правила дорожного движения, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии.
"Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", — уточнил Моисеев.
По расчетам Российского союза автостраховщиков самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей. При этом нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами, пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
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ОСАГО может стать дешевле после либерализации, считает эксперт
В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть в сентябре.
Законопроект предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного ЦБ коридора.
При расчете стоимости "автогражданки" компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).
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Автостраховщики спрогнозировали снижение стоимости ОСАГО
Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Кроме того, предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
Первый этап реформы ОСАГО начался в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20 процентов вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента "возраст — стаж". С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности "бонус — малус".
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Евгений УфимцевОСАГОАвтоАлексей МоисеевРоссийский союз автостраховщиковМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Одним словом, готовимся к подорожанию полисов...
13 сентября, 07:22
Петя Грин
3410001
только ныть не надо, что денег на страховку нет, в автосалонах народу больше чес в ашане ... хватит уже заливать о кризисе
13 сентября, 07:29
Витя Сирнова
4000217
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