В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает " Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает " Российская газета ".

Он добавил, что речь идет о тех, кто соблюдает правила дорожного движения, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии.

"Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", — уточнил Моисеев.

По расчетам Российского союза автостраховщиков самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей. При этом нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами, пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть в сентябре.

Законопроект предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного ЦБ коридора.

При расчете стоимости "автогражданки" компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).

Также предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Кроме того, предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей.