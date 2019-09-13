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РИА Новости

Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички

04:42 13.09.2019 (обновлено: 04:44 13.09.2019)
37952
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Жители Киева заблокировали движение электропоездов на остановочном пункте "Троещина-2" городской электрички. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Инцидент произошел 12 сентября. Как сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в фейсбуке, пассажиры таким образом выразили недовольство тем, что поезда курсируют не по графику, вместо шести вагонов в составе часто бывает лишь четыре, часть дверей в составе не открываются, а некоторые рейсы вообще отменяют.
На ролике видно, что толпа людей встала поперек пути и не позволила электричке продолжить движение. Остальные пассажиры, стоявшие на платформе, поддержали протестующих, однако были и те, кто выразили возмущение их действиями.
Киевский центральный железнодорожный вокзал
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Киевляне не в первый раз блокируют движение городской электрички. В октябре прошлого года они таким образом выразили протест против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов.
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Популярные комментарии
ну так европа - а вот если б прокричали 3 раза суги и пропрыгали бы про маскалей - ездила бы электричка с 10ю вагонами и тока что вышедшая с заводов сименс )))
13 сентября, 05:21
Олег Первов
18360001
В чем проблема, можно же и на свиньях гонять, цоб-цобе!
13 сентября, 05:27
ЛКЛысый Кучерявый
13220000
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