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РИА Новости

ВТО подтвердила победу России в споре с Украиной

04:00 13.09.2019 (обновлено: 04:33 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил, что Россия победила в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО.
Документ, среди прочего, предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами организации.
Ранее о победе России в споре с Украиной сообщило Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что это решение увеличивает российские шансы по успешному оспариванию антидемпинговых мер со стороны Европы.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
26 апреля, 23:06РИА Новости
СМИ: США указали на "недостатки" в решении ВТО по спору России и Украины
В то же время кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik выразила сомнения в том, что Киев исполнит решение ВТО.
"Подобные решения имеют обязательный характер только де-юре, а де-факто никто не может заставить государство провести какую-то операцию, если оно этого не захочет", - сказала она.
Украина на основании обращения предприятий Ostchem в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет.
Россия обратилась в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение организации.
Российская Федерация в WTO
26 апреля, 17:31Радио
Юрист: решение ВТО по спору России и Украины ‒ большая победаРешение ВТО по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik прокомментировала итог спора двух стран.
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