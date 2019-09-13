ВТО подтвердила победу России в споре с Украиной

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил, что Россия победила в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил, что Россия победила в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО.

Документ, среди прочего, предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами организации.

Ранее о победе России в споре с Украиной сообщило Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что это решение увеличивает российские шансы по успешному оспариванию антидемпинговых мер со стороны Европы.

В то же время кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik выразила сомнения в том, что Киев исполнит решение ВТО.

"Подобные решения имеют обязательный характер только де-юре, а де-факто никто не может заставить государство провести какую-то операцию, если оно этого не захочет", - сказала она.

Украина на основании обращения предприятий Ostchem в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет.