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РИА Новости

Источник рассказал, кто может возглавить комитет Совфеда по науке

03:22 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Место председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, которое станет вакантным в конце сентября-начале октября, могут занять сенаторы Лилия Гумерова или Любовь Глебова, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Зинаида Драгункина, возглавлявшая комитет с 2011 года и представлявшая в Совфеде Мосгордуму, сложит с себя сенаторские полномочия, поскольку не переизбиралась в верхнюю палату.
По словам собеседника агентства, наибольшие шансы занять место главы комитета имеет первый зампред Драгункиной Лилия Гумерова.
"Но весьма вероятно, что будет отдано предпочтение Любови Глебовой", - сказал он.
Глебова, представляющая в Совфеде Удмуртию, до 2017 года возглавляла Россотрудничество. Сейчас она является первым зампредом комитета верхней палаты по регламенту.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
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