В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей удивились "самому странному маршруту" одного из поездов, отправляющегося из Москвы и прибывающего на столичный же вокзал.

Ранее в РЖД объявили о предстоящем запуске двух ночных поездов, которые будут отправляться из Москвы, а затем через Калугу и Тулу возвращаться в столицу. Поезд Москва — Калуга — Тула — Москва будет уходить с Киевского вокзала в 18:40, поезд Москва — Тула — Калуга — Москва будет выезжать в 20:33 с Павелецкого вокзала.