В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей удивились "самому странному маршруту" одного из поездов, отправляющегося из Москвы и прибывающего на столичный же вокзал.
Самый странный маршрут РЖД - с Павелецкого вокзала на Киевский. pic.twitter.com/5BjvKLdKuv— Алексей Назаров (@nazarov_msk) 12 сентября 2019 г.
Ранее в РЖД объявили о предстоящем запуске двух ночных поездов, которые будут отправляться из Москвы, а затем через Калугу и Тулу возвращаться в столицу. Поезд Москва — Калуга — Тула — Москва будет уходить с Киевского вокзала в 18:40, поезд Москва — Тула — Калуга — Москва будет выезжать в 20:33 с Павелецкого вокзала.
Железнодорожники ожидают, что новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов — доехать до аэропорта Домодедово.
"Просто выспаться для тех, кому в поезде кайф", — отметил пользователь твиттера @alexey4e.
Его поддержал @Sloth_dpal, написавший "переночевать за 654 рубля в Москве".
"Вот чисто по приколу надо прокатиться", — считает @trueJoraR.
"На этот маршрут нужны билеты hop on hop off. И еще один такой же по Золотому кольцу", — отметил @zhulik_zhuliki.
"РЖД такое РЖД", — не поддержал общего оптимизма @he11_the_box.