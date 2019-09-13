Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия приветствует ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается попыток вовлечь все балканские государства в НАТО, то негативное отношение Москвы к этим деструктивным усилиям хорошо известно. В этой связи приветствуем ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета. К сожалению, далеко не все ее соседи способны противостоять внешнему нажиму и вопреки воле большинства граждан втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности", - сказал министр в интервью газете "Труд".
Он отметил, что отношения России с Сербией выстраиваются в соответствии с буквой и духом двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве от 2013 года. По словам Лаврова, взаимовыгодное сотрудничество характеризуется положительной динамикой.
"Россия никогда не дружит с кем-либо против кого-либо. Открыты для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. Сербия – наш ведущий партнер на Балканах. Вместе с тем мы поддерживаем конструктивные, насыщенные связи и с другими странами в этой части Европы", - добавил дипломат.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград продолжит проводить политику военного нейтралитета. Руководство Сербии во главе с Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.