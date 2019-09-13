Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета

Он отметил, что отношения России с Сербией выстраиваются в соответствии с буквой и духом двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве от 2013 года. По словам Лаврова, взаимовыгодное сотрудничество характеризуется положительной динамикой.

"Россия никогда не дружит с кем-либо против кого-либо. Открыты для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. Сербия – наш ведущий партнер на Балканах. Вместе с тем мы поддерживаем конструктивные, насыщенные связи и с другими странами в этой части Европы", - добавил дипломат.