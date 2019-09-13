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РИА Новости

Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета

00:12 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСербия
Сербия
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сербия. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия приветствует ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается попыток вовлечь все балканские государства в НАТО, то негативное отношение Москвы к этим деструктивным усилиям хорошо известно. В этой связи приветствуем ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета. К сожалению, далеко не все ее соседи способны противостоять внешнему нажиму и вопреки воле большинства граждан втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности", - сказал министр в интервью газете "Труд".
Он отметил, что отношения России с Сербией выстраиваются в соответствии с буквой и духом двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве от 2013 года. По словам Лаврова, взаимовыгодное сотрудничество характеризуется положительной динамикой.
"Россия никогда не дружит с кем-либо против кого-либо. Открыты для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. Сербия – наш ведущий партнер на Балканах. Вместе с тем мы поддерживаем конструктивные, насыщенные связи и с другими странами в этой части Европы", - добавил дипломат.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград продолжит проводить политику военного нейтралитета. Руководство Сербии во главе с Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.
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Александр ВучичСергей ЛавровСербияРоссияВ мире
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