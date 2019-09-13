Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений двух стран и ориентиры их развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете " Труд ".

По словам министра, речь идет о том, чтобы поставить взаимодействие Москвы и Токио на качественно новую основу для комплексного и долгосрочного продвижения сотрудничества во всех областях, что в свою очередь, позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.

"Готовы к продолжению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран", - подчеркнул Лавров.

Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.