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РИА Новости

Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии

00:08 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений двух стран и ориентиры их развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
По словам министра, речь идет о том, чтобы поставить взаимодействие Москвы и Токио на качественно новую основу для комплексного и долгосрочного продвижения сотрудничества во всех областях, что в свою очередь, позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.
"Готовы к продолжению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран", - подчеркнул Лавров.
Порт Владивостока
Вчера, 11:28РИА Новости
Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком
Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
11 сентября, 15:32РИА Новости
Новый глава МИД Японии выразил надежду на скорейшие переговоры с Лавровым
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Синдзо АбэСергей ЛавровВладимир ПутинЯпонияРоссияПолитика
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