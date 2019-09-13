Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T12:58Z
https://ria.ru/20190913/1558631105.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/12/1558631272_0:55:2811:1636_1036x0_80_0_0_3d2b0126b9fd5451002498f8770d48a7.jpg
РИА Новости
Культура

В прокате "Манхэттен" — фильм Вуди Аллена о жизни и сексе в большом городе

08:00 13.09.2019 (обновлено: 12:58 13.09.2019)
3144
© Предоставлено компанией "Иноекино"Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Впервые в российский прокат выходит классический фильм Вуди Аллена "Манхэттен" 1979 года. Почему современный зритель увидит в ленте новые смыслы и подтексты, зачем идти на сеанс сейчас и как получить удовольствие от просмотра — в материале РИА Новости.
Заголовки последних лет: "Колин Ферт заявил, что не будет работать с Вуди Алленом, сообщили СМИ", "Актер Тимоти Шаламе отдаст гонорар за съемки у Вуди Аллена жертвам насилия", "Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии в отношении дочери".
И это все потому, что приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу очередной раз, на волне #MeToo, обвинила его в сексуальных домогательствах. Она и до того делала подобные заявления, режиссер ни разу не был признан виновным в суде, и даже суда ни разу не было. На этом фоне довольно неожиданным выглядит решение отреставрировать и показать в повторном прокате этот провокационный, но, бесспорно, один из лучших фильмов Аллена — "Манхэттен".
Для синефилов в последнее время выпускают восстановленные авторские версии картин, отсканированные с пленки, в оригинале и с субтитрами — в лучшем виде, только так серьезное кино и надо смотреть. В этом году уже были "Апокалипсис сегодня", "Охотник на оленей", "Бойцовский клуб" (кстати, не только зарубежные — еще "Зеркало" Тарковского, в октябре планируется "Калина красная" Шукшина). Фильм Вуди Аллена "Манхэттен", будучи американским, в советский прокат не выходил, так что сейчас — чуть ли не первая возможность увидеть его в кинотеатре за пределами синематек и киноклубов.
© Предоставлено компанией "Иноекино"Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"
"Манхэттен" — относительно ранний фильм Вуди Аллена, всего лишь девятый (сегодня число его полных метров приближается к полусотне, дай бог ему прожить подольше). Сам Аллен эту работу настолько не любил, что предлагал студии ее вообще не выпускать в обмен на неустойку (за следующую картину он вовсе не взял бы гонорара). Воистину иногда режиссеры слишком самокритичны.
Это большое кино о жизни в гигантском городе, но жизнь эта — маленького невротичного человечка, который будто из-под палки, не по собственному желанию, а повинуясь светским механизмам заводит отношения с двумя девушками. Советские критики, будь их воля, определили бы картину в болото мелкотемья.
© Предоставлено компанией "Иноекино"Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Нельзя не заметить очевидную автобиографичность: Аллен самоиронично играет главного героя Айзека Дэвиса, сценариста на телевидении (там Вуди и работал, пока не ушел в кино), который решает уволиться, чтобы написать книгу, мемуары о жизни в любимом Нью-Йорке. Он в разводе с бывшей женой (между прочим, это одна из первых ролей сегодняшней оскаровской рекордсменки Мэрил Стрип) и сейчас находится в отношениях со... школьницей по имени Трейси (Мэриел Хемингуэй, внучка того самого Эрнеста). Йейл, женатый друг Айзека, встречается с некоей интеллектуалкой Мэри (Дайан Китон, двумя годами ранее она сыграла в другом нью-йоркском шедевре Аллена "Энни Холл" и получила за это "Оскар"). Все запутывается, когда Мэри решает, что достойна большего, чем быть просто любовницей, и начинает встречаться с Айзеком, который, в свою очередь, бросает Трейси.
© Предоставлено компанией "Иноекино"Мэрил Стрип в фильме "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
Мэрил Стрип в фильме "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Эта любовная коллизия сама по себе не была бы достойна нашего внимания, если бы не отстраненная ироничность, с которой Аллен снимает фильм о жизни в своем богемном, (псевдо)интеллектуальном круге, вдохновляясь в том числе и великими "Сценами из супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Его герои — сомневающиеся сомнамбулы, в отношения они вступают только затем, чтобы маниакально контролировать партнера. Все, что им остается, — бесцельно шататься по выставкам и светским приемам, озадаченно оглядываясь. И Айзек, и Мэри, и Йейл — они не ценят, что имеют, потерявши — плачут и пытаются все вернуть назад, о том, что любили кого-то, узнают, уже когда давно с этим кем-то расстались.
© Предоставлено компанией "Иноекино"Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года
Наконец, если вернуться к тому, что фильм при ближайшем рассмотрении оказывается автобиографичным, возникает справедливый вопрос: выходит, и двусмысленный роман сорокалетнего сценариста со школьницей тоже был в жизни Вуди? Как выяснилось, да: актриса Стейси Нелкин сообщила, что Аллен с ней встречался как раз в те годы, и ей было всего 17 лет, и сам Вуди этот роман подтвердил в колонке для The New York Times.
Трейси оказывается самым ярким персонажем картины, она чистая, нежная, искренняя, просто еще недостаточно начитанная, чтобы быть самовлюбленному Айзеку достойным собеседником. Это тоже разговор о чрезмерном контроле. Действительно ли взрослый мужчина способен надавить на юную девушку и принудить ее к отношениям с ним, возможны ли настоящие чувства в такой разновозрастной паре?
© Предоставлено компанией "Иноекино"Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"
Кадр из фильма Манхэттен Вуди Аллена 1979 года
© Предоставлено компанией "Иноекино"
Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"
Тема спорная, и сегодня "Манхэттен" радостно клюют разнообразные американские колумнисты, даже предъявляют этот фильм как улику против гипотетического педофила Аллена: мол, вот же он, все свое естество сам выставил напоказ. А ведь на момент выхода картины таких вопросов не возникало. На волне поисков новой общественной морали "Манхэттен" представляется неожиданно актуальной картиной, помимо прочего, о границах приватной, личной жизни и проницаемости этих границ.
Впрочем, и безо всякого подтекста "Манхэттен" не может не принести удовольствия: этот фильм — квинтэссенция всего, что только можно любить в старом американском кино, черно-белая открытка из прошлых времен, на задней стороне которой что-то написано от руки о красоте и счастье в жизни большого города, и читать это посвящение стоит под хрустящий джаз.
24410212
КультураМерил СтрипКолин ФертВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Нью-Йорк (город)
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Мэрил Стрип назвала предстоящий фильм "Маленькие женщины" шедевром
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
"Знают, но молчат". Убийцу лидера ореховской ОПГ ищут четверть века
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния