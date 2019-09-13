В прокате "Манхэттен" — фильм Вуди Аллена о жизни и сексе в большом городе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Впервые в российский прокат выходит классический фильм Вуди Аллена "Манхэттен" 1979 года. Почему современный зритель увидит в ленте новые смыслы и подтексты, зачем идти на сеанс сейчас и как получить удовольствие от просмотра — в материале РИА Новости.

И это все потому, что приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу очередной раз, на волне #MeToo, обвинила его в сексуальных домогательствах. Она и до того делала подобные заявления, режиссер ни разу не был признан виновным в суде, и даже суда ни разу не было. На этом фоне довольно неожиданным выглядит решение отреставрировать и показать в повторном прокате этот провокационный, но, бесспорно, один из лучших фильмов Аллена — "Манхэттен".

Для синефилов в последнее время выпускают восстановленные авторские версии картин, отсканированные с пленки, в оригинале и с субтитрами — в лучшем виде, только так серьезное кино и надо смотреть. В этом году уже были "Апокалипсис сегодня", "Охотник на оленей", "Бойцовский клуб" (кстати, не только зарубежные — еще "Зеркало" Тарковского, в октябре планируется "Калина красная" Шукшина). Фильм Вуди Аллена "Манхэттен", будучи американским, в советский прокат не выходил, так что сейчас — чуть ли не первая возможность увидеть его в кинотеатре за пределами синематек и киноклубов.

© Предоставлено компанией "Иноекино" Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен" © Предоставлено компанией "Иноекино" Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"

"Манхэттен" — относительно ранний фильм Вуди Аллена, всего лишь девятый (сегодня число его полных метров приближается к полусотне, дай бог ему прожить подольше). Сам Аллен эту работу настолько не любил, что предлагал студии ее вообще не выпускать в обмен на неустойку (за следующую картину он вовсе не взял бы гонорара). Воистину иногда режиссеры слишком самокритичны.

Это большое кино о жизни в гигантском городе, но жизнь эта — маленького невротичного человечка, который будто из-под палки, не по собственному желанию, а повинуясь светским механизмам заводит отношения с двумя девушками. Советские критики, будь их воля, определили бы картину в болото мелкотемья.

© Предоставлено компанией "Иноекино" Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года © Предоставлено компанией "Иноекино" Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года

Нельзя не заметить очевидную автобиографичность: Аллен самоиронично играет главного героя Айзека Дэвиса, сценариста на телевидении (там Вуди и работал, пока не ушел в кино), который решает уволиться, чтобы написать книгу, мемуары о жизни в любимом Нью-Йорке. Он в разводе с бывшей женой (между прочим, это одна из первых ролей сегодняшней оскаровской рекордсменки Мэрил Стрип) и сейчас находится в отношениях со... школьницей по имени Трейси (Мэриел Хемингуэй, внучка того самого Эрнеста). Йейл, женатый друг Айзека, встречается с некоей интеллектуалкой Мэри (Дайан Китон, двумя годами ранее она сыграла в другом нью-йоркском шедевре Аллена "Энни Холл" и получила за это "Оскар"). Все запутывается, когда Мэри решает, что достойна большего, чем быть просто любовницей, и начинает встречаться с Айзеком, который, в свою очередь, бросает Трейси.

© Предоставлено компанией "Иноекино" Мэрил Стрип в фильме "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года © Предоставлено компанией "Иноекино" Мэрил Стрип в фильме "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года

Эта любовная коллизия сама по себе не была бы достойна нашего внимания, если бы не отстраненная ироничность, с которой Аллен снимает фильм о жизни в своем богемном, (псевдо)интеллектуальном круге, вдохновляясь в том числе и великими "Сценами из супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Его герои — сомневающиеся сомнамбулы, в отношения они вступают только затем, чтобы маниакально контролировать партнера. Все, что им остается, — бесцельно шататься по выставкам и светским приемам, озадаченно оглядываясь. И Айзек, и Мэри, и Йейл — они не ценят, что имеют, потерявши — плачут и пытаются все вернуть назад, о том, что любили кого-то, узнают, уже когда давно с этим кем-то расстались.

© Предоставлено компанией "Иноекино" Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года © Предоставлено компанией "Иноекино" Кадр из фильма "Манхэттен" Вуди Аллена 1979 года

Наконец, если вернуться к тому, что фильм при ближайшем рассмотрении оказывается автобиографичным, возникает справедливый вопрос: выходит, и двусмысленный роман сорокалетнего сценариста со школьницей тоже был в жизни Вуди? Как выяснилось, да: актриса Стейси Нелкин сообщила, что Аллен с ней встречался как раз в те годы, и ей было всего 17 лет, и сам Вуди этот роман подтвердил в колонке для The New York Times.

Трейси оказывается самым ярким персонажем картины, она чистая, нежная, искренняя, просто еще недостаточно начитанная, чтобы быть самовлюбленному Айзеку достойным собеседником. Это тоже разговор о чрезмерном контроле. Действительно ли взрослый мужчина способен надавить на юную девушку и принудить ее к отношениям с ним, возможны ли настоящие чувства в такой разновозрастной паре?

© Предоставлено компанией "Иноекино" Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен" © Предоставлено компанией "Иноекино" Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме "Манхэттен"

Тема спорная, и сегодня "Манхэттен" радостно клюют разнообразные американские колумнисты, даже предъявляют этот фильм как улику против гипотетического педофила Аллена: мол, вот же он, все свое естество сам выставил напоказ. А ведь на момент выхода картины таких вопросов не возникало. На волне поисков новой общественной морали "Манхэттен" представляется неожиданно актуальной картиной, помимо прочего, о границах приватной, личной жизни и проницаемости этих границ.