Как дружить с "агрессором". Киев хитрит в отношениях с Москвой

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинский МИД пересматривает договоры с Россией и Содружеством Независимых Государств, хотя ранее сообщалось, что из Киева прекратили поступать уведомления о расторжении соглашений. В отношениях с Москвой украинская дипломатия ведет себя противоречиво с 90-х годов: пользуется преимуществами СНГ, но не подписывает Устав, называет Россию "агрессором" и не разрывает двусторонние договоры.

"Без приколов и дураков!"

Украинское Министерство иностранных дел заверило, что процесс приостановлен по техническим причинам: кабинет министров распределяет полномочия. "Инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ (и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины) будет продолжена", — говорилось в ответе на запрос "Украинских вестей".

Ранее в Москве отметили, что украинские органы власти перестали отправлять уведомления о расторжении договоров с Россией и многосторонних документов об участии в структурах СНГ.

Это стало новостью, потому что при Петре Порошенко Киев последовательно расторгал все соглашения, связывающие его с Москвой и СНГ. Украинский президент и другие чиновники считали это достижением дипломатии. Один из наиболее ярких примеров — прекращение 1 апреля 2019-го действия так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился по этому поводу к согражданам: "Всех поздравляю! Без приколов и без дураков!"

История Большого договора отражает всю противоречивость отношений Москвы и Киева в постсоветское время. Документ был подписан через несколько лет после распада СССР — в 1997-м. Камнем преткновения между сторонами был в то время Черноморский флот. До 1997 года его корабли носили флаг несуществующего государства — Советского Союза. Поделив плавсредства и военно-морские базы, Россия и Украина наконец заключили договор о дружбе. Принципиально соглашение мало что изменило, а доставшаяся Киеву часть флота была во многом просто утилизирована. Но формат отношений на годы остался таким же, как в 90-х.

Судьба договора тоже не была гладкой. Документ был ратифицирован только в 1998-м, соответствующими грамотами Киев и Москва обменялись в 1999-м.

Действие соглашения автоматически продлевалось каждые десять лет. Киев и Москва прописали в тексте свою приверженность стратегическому партнерству, признали нерушимость существующих границ, заверили друг друга во взаимном уважении территориальной целостности. Оба государства также декларировали намерение не применять "силу или угрозу силой, включая экономические и иные способы давления". Кроме того, соглашение давало гражданам России и Украины "в гостях" те же права и свободы, что и "хозяевам", если это не противоречило национальным законодательствам или международным договорам.

После 2014-го в Киеве неоднократно говорили, что само существование договора о дружбе является анахронизмом и издевательством над здравым смыслом. И, несмотря на его действие, в 2015-м Верховная рада признала Россию государством-"агрессором".

Постепенно Киев начал денонсировать некоторые соглашения с соседом. В том же 2015-м Рада разорвала пять договоров с Россией: о сотрудничестве в военной сфере, защите тайной информации и транзите через территорию Украины военных в Приднестровье. Но решимости хватало далеко не на все документы. Например, в 2018-м замглавы украинского МИД Елена Зеркаль, комментируя спор вокруг границ в Азовском море, уверяла, что Киеву не стоит денонсировать договор с Россией об использовании этой акватории.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Корабль береговой охраны Украины © AP Photo / Evgeniy Maloletka Корабль береговой охраны Украины

"Нам там делать нечего"

Для украинских официальных лиц такое двойственное положение было привычным с самого возникновения "независимого государства". Будучи одним из учредителей СНГ, Украина имела спорный статус в этой организации — Киев не подписал Устав, при этом страна пользовалась зоной свободной торговли и де-факто принимала участие в работе Содружества.

При Порошенко начались "решительные шаги" по выходу из организации. В 2018-м глава украинского государства заявил, что подписал указ об отзыве своих представителей из всех уставных органов СНГ. "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — заявил тогда президент.

Правда, в исполкоме Содружества сообщили, что уведомлений на этот счет не получали. В июле 2019 года появилось сообщение, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий 11 октября в Ашхабаде саммит СНГ.

Политолог Константин Долгов считает, что и сообщения российской прессы, и заявления украинского МИД свидетельствуют об одном — Киев не меняет привычной дипломатии.

"Все одно и то же — и при Порошенко, и при Зеленском, да и вообще начиная с 1991 года. Еще в 90-х стало ясно, что антироссийские заявления в духе "а мы уйдем на Запад" вполне могут использоваться для торга с Москвой — дескать, дадите пряников, может быть, передумаем. С точки зрения политики тут все ясно, у Киева наработанная модель: ничего не подписывать, если подписал, то без обязательств, а если взял обязательства — не исполнять их. Но при этом пользоваться всеми преимуществами даже тех договоров, которые не подписал: раз дают за просто так — надо брать", — считает собеседник РИА Новости.

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Украинский политтехнолог Андрей Золотарев выражает надежду, что отсутствие спешки в пересмотре договоров и осторожные формулировки МИД Украины могут свидетельствовать о начале некой разрядки.