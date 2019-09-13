Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T08:07Z
https://ria.ru/20190913/1558629268.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155621/74/1556217409_0:222:3005:1912_1036x0_80_0_0_ac8cc1fb9599eddd015aa4263662bbd7.jpg
РИА Новости

Как дружить с "агрессором". Киев хитрит в отношениях с Москвой

08:00 13.09.2019 (обновлено: 08:07 13.09.2019)
10420
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов во Львове
Участники марша националистов во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинский МИД пересматривает договоры с Россией и Содружеством Независимых Государств, хотя ранее сообщалось, что из Киева прекратили поступать уведомления о расторжении соглашений. В отношениях с Москвой украинская дипломатия ведет себя противоречиво с 90-х годов: пользуется преимуществами СНГ, но не подписывает Устав, называет Россию "агрессором" и не разрывает двусторонние договоры.

"Без приколов и дураков!"

Украинское Министерство иностранных дел заверило, что процесс приостановлен по техническим причинам: кабинет министров распределяет полномочия. "Инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ (и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины) будет продолжена", — говорилось в ответе на запрос "Украинских вестей".
Ранее в Москве отметили, что украинские органы власти перестали отправлять уведомления о расторжении договоров с Россией и многосторонних документов об участии в структурах СНГ.
Это стало новостью, потому что при Петре Порошенко Киев последовательно расторгал все соглашения, связывающие его с Москвой и СНГ. Украинский президент и другие чиновники считали это достижением дипломатии. Один из наиболее ярких примеров — прекращение 1 апреля 2019-го действия так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился по этому поводу к согражданам: "Всех поздравляю! Без приколов и без дураков!"
История Большого договора отражает всю противоречивость отношений Москвы и Киева в постсоветское время. Документ был подписан через несколько лет после распада СССР — в 1997-м. Камнем преткновения между сторонами был в то время Черноморский флот. До 1997 года его корабли носили флаг несуществующего государства — Советского Союза. Поделив плавсредства и военно-морские базы, Россия и Украина наконец заключили договор о дружбе. Принципиально соглашение мало что изменило, а доставшаяся Киеву часть флота была во многом просто утилизирована. Но формат отношений на годы остался таким же, как в 90-х.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПрезидент России Б. Ельцин и президент Украины Л. Кучма во время подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной
Президент РФ Б. Ельцин и Президент Украины Л. Кучма во время подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Президент России Б. Ельцин и президент Украины Л. Кучма во время подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной
Судьба договора тоже не была гладкой. Документ был ратифицирован только в 1998-м, соответствующими грамотами Киев и Москва обменялись в 1999-м.
Действие соглашения автоматически продлевалось каждые десять лет. Киев и Москва прописали в тексте свою приверженность стратегическому партнерству, признали нерушимость существующих границ, заверили друг друга во взаимном уважении территориальной целостности. Оба государства также декларировали намерение не применять "силу или угрозу силой, включая экономические и иные способы давления". Кроме того, соглашение давало гражданам России и Украины "в гостях" те же права и свободы, что и "хозяевам", если это не противоречило национальным законодательствам или международным договорам.
После 2014-го в Киеве неоднократно говорили, что само существование договора о дружбе является анахронизмом и издевательством над здравым смыслом. И, несмотря на его действие, в 2015-м Верховная рада признала Россию государством-"агрессором".
Постепенно Киев начал денонсировать некоторые соглашения с соседом. В том же 2015-м Рада разорвала пять договоров с Россией: о сотрудничестве в военной сфере, защите тайной информации и транзите через территорию Украины военных в Приднестровье. Но решимости хватало далеко не на все документы. Например, в 2018-м замглавы украинского МИД Елена Зеркаль, комментируя спор вокруг границ в Азовском море, уверяла, что Киеву не стоит денонсировать договор с Россией об использовании этой акватории.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Корабль береговой охраны Украины

"Нам там делать нечего"

Для украинских официальных лиц такое двойственное положение было привычным с самого возникновения "независимого государства". Будучи одним из учредителей СНГ, Украина имела спорный статус в этой организации — Киев не подписал Устав, при этом страна пользовалась зоной свободной торговли и де-факто принимала участие в работе Содружества.
При Порошенко начались "решительные шаги" по выходу из организации. В 2018-м глава украинского государства заявил, что подписал указ об отзыве своих представителей из всех уставных органов СНГ. "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — заявил тогда президент.
Правда, в исполкоме Содружества сообщили, что уведомлений на этот счет не получали. В июле 2019 года появилось сообщение, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий 11 октября в Ашхабаде саммит СНГ.
Политолог Константин Долгов считает, что и сообщения российской прессы, и заявления украинского МИД свидетельствуют об одном — Киев не меняет привычной дипломатии.
"Все одно и то же — и при Порошенко, и при Зеленском, да и вообще начиная с 1991 года. Еще в 90-х стало ясно, что антироссийские заявления в духе "а мы уйдем на Запад" вполне могут использоваться для торга с Москвой — дескать, дадите пряников, может быть, передумаем. С точки зрения политики тут все ясно, у Киева наработанная модель: ничего не подписывать, если подписал, то без обязательств, а если взял обязательства — не исполнять их. Но при этом пользоваться всеми преимуществами даже тех договоров, которые не подписал: раз дают за просто так — надо брать", — считает собеседник РИА Новости.
© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев выражает надежду, что отсутствие спешки в пересмотре договоров и осторожные формулировки МИД Украины могут свидетельствовать о начале некой разрядки.
"Да, сейчас во главе Министерства иностранных дел стоит Вадим Пристайко — человек, который говорил, что Порошенко во внешней политике все делал верно. Но он все-таки хоть и высокопоставленный, но исполнитель. Принимать решения будут в офисе нового президента — Владимира Зеленского. Ситуация неопределенности в отношениях с Россией — это, можно сказать, фирменный стиль украинской дипломатии", — отмечает эксперт. "При Зеленском вряд ли что-то изменится, — добавляет он. — Но идиотизма хотя бы станет меньше, а это уже хорошо".
33111261711
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинКонстантин ДолговМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныСНГВладимир ЗеленскийМоскваЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Помогите Украине - расторгните договоры с Российской стороны, или приостановите их действие до особого распоряжения.
13 сентября, 10:06
Юрий Cordik
2100000
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Добыча нефти
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Лента
новостей
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Экс-депутат Рады предупредил об ожидающем Украину газовом коллапсе
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
"Знают, но молчат". Убийцу лидера ореховской ОПГ ищут четверть века
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния