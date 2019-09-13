Лучшие фото недели: "Лада" с колесами кареты, бабье лето и массовая свадьба

Чирлидеры выступают в перерыве футбольного матча во Флориде.
Демонстранты на митинге в столице Чили Сантьяго.
Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на празднике винограда в крымском интерактивном парке "Викинг".
Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на празднике винограда в крымском интерактивном парке "Викинг".
Владимир Путин общается с жителями Дагестана перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной и локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий в республике в 1999 году.
Владимир Путин общается с жителями Дагестана перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной и локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий в республике в 1999 году.
Сотрудники корпорации "Энергия" извлекают робота "Федора" из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС.
Сотрудники корпорации "Энергия" извлекают робота "Федора" из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС.
Мальчик на игрушечном электрическом автомобиле на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна.
Мальчик на игрушечном электрическом автомобиле на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна.
Модель Винни Харлоу на показе новой коллекции бренда Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.
Модель Винни Харлоу на показе новой коллекции бренда Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.
Горящий автомобиль французской полиции в Монпелье.
Фестиваль "Каскаморрас" в Испании.
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским в Москве.
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским в Москве.
Отдыхающие на Манежной площади.
Празднование седьмого дня месяца Муххарам в Ираке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме в Шотландии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме в Шотландии.
Празднование дня Ашура в Бахрейне.
Палестинский демонстрант на акции протеста в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.
Палестинский демонстрант на акции протеста в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.
Палестинцы играют в футбол во дворе школы на Западном берегу реки Иордан.
Палестинцы играют в футбол во дворе школы на Западном берегу реки Иордан.
Погонщик слонов на ежегодном фестивале Онам в Индии, посвященном сбору урожая.
Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.
Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.
Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.
Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.
Дети играют в игру "кабадди" в Калькутте.
Массовая свадьба в Куала-Лумпуре.
Автомобиль "Лада-Приора" с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, в Краснодаре.
Автомобиль "Лада-Приора" с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, в Краснодаре.
Модели на показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.
Последствия урагана "Дориан" на Багамах.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытаниях ракетной пусковой установки.
Модели на показе Chromat в Нью-Йорке.
Показательные сражения средневековых рыцарей на празднике винограда в Крыму.
Показательные сражения средневековых рыцарей на празднике винограда в Крыму.
Женщина с зонтиком во время сильного ветра в Токио.
Посетительница выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина у работы "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), признанной лучшей одиночной фотографией по мнению интернет-пользователей.
Посетительница выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина у работы "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), признанной лучшей одиночной фотографией по мнению интернет-пользователей.