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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Лада" с колесами кареты, бабье лето и массовая свадьба

11:20 13.09.2019 (обновлено: 21:03 13.09.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Getty Images/Julio Aguilar

Чирлидеры выступают в перерыве футбольного матча во Флориде.

Черлидерши Tampa Bay Buccaneers на стадионе Raymond James
1 из 30

Чирлидеры выступают в перерыве футбольного матча во Флориде.

© AFP 2019 / Getty Images/Julio Aguilar
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Демонстранты на митинге в столице Чили Сантьяго.

Демонстранты во время митинга в Сантьяго, Чили
2 из 30

Демонстранты на митинге в столице Чили Сантьяго.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на празднике винограда в крымском интерактивном парке "Викинг".

Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
3 из 30

Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на празднике винограда в крымском интерактивном парке "Викинг".

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин общается с жителями Дагестана перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной и локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий в республике в 1999 году.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
4 из 30

Владимир Путин общается с жителями Дагестана перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной и локальных войн и ополченцам — участникам боевых действий в республике в 1999 году.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Сотрудники корпорации "Энергия" извлекают робота "Федора" из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС.

Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС
5 из 30

Сотрудники корпорации "Энергия" извлекают робота "Федора" из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Ed Jones

Мальчик на игрушечном электрическом автомобиле на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна.

Мальчик на электрическом игрушечном автомобиле на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне
6 из 30

Мальчик на игрушечном электрическом автомобиле на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна.

© AFP 2019 / Ed Jones
© AFP 2019 / Angela Weiss

Модель Винни Харлоу на показе новой коллекции бренда Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.

Модель Винни Харлоу после показа осенней коллекции Tommy Hilfiger в театре Apollo 8, Нью-Йорк
7 из 30

Модель Винни Харлоу на показе новой коллекции бренда Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AFP 2019 / Pascal Guyot

Горящий автомобиль французской полиции в Монпелье.

Горящий автомобиль французской полиции в Монпелье, Южная Франция
8 из 30

Горящий автомобиль французской полиции в Монпелье.

© AFP 2019 / Pascal Guyot
© AFP 2019 / Jorge Guerrero

Фестиваль "Каскаморрас" в Испании.

Фестиваль Каскаморрас в Испании
9 из 30

Фестиваль "Каскаморрас" в Испании.

© AFP 2019 / Jorge Guerrero
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским в Москве.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве
10 из 30

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Манежной площади.

Отдыхающие на Манежной площади
11 из 30

Отдыхающие на Манежной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2019 / Haidar Hamdani

Празднование седьмого дня месяца Муххарам в Ираке.

Празднование 7-го дня месяца Муххарам в Ан-Наджафе, Ирак
12 из 30

Празднование седьмого дня месяца Муххарам в Ираке.

© AFP 2019 / Haidar Hamdani
© REUTERS / Pool / Andrew Milligan

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме в Шотландии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме в Дарнфорде, Шотландия
13 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме в Шотландии.

© REUTERS / Pool / Andrew Milligan
© REUTERS / Hamad I Mohammed

Празднование дня Ашура в Бахрейне.

Празднование дня Ашура в Манаме, Бахрейн
14 из 30

Празднование дня Ашура в Бахрейне.

© REUTERS / Hamad I Mohammed
© REUTERS / Mohamad Torokman

Палестинский демонстрант на акции протеста в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

Палестинец во время протеста в израильском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан
15 из 30

Палестинский демонстрант на акции протеста в районе израильского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

© REUTERS / Mohamad Torokman
© REUTERS / Mohamad Torokman

Палестинцы играют в футбол во дворе школы на Западном берегу реки Иордан.

Палестинцы играют в футбол во дворе школы на Западном берегу реки Иордан
16 из 30

Палестинцы играют в футбол во дворе школы на Западном берегу реки Иордан.

© REUTERS / Mohamad Torokman
© REUTERS / Sivaram V

Погонщик слонов на ежегодном фестивале Онам в Индии, посвященном сбору урожая.

Махаут со слонами во время ежегодного фестиваля Онам в Кочи, Индия
17 из 30

Погонщик слонов на ежегодном фестивале Онам в Индии, посвященном сбору урожая.

© REUTERS / Sivaram V
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
18 из 30

Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании РАН
19 из 30

Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтомобили Mercedes-Benz на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Автомобили Mercedes-Benz на международном автомобильном салоне во Франкфурте
20 из 30
Автомобили Mercedes-Benz на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar

Дети играют в игру "кабадди" в Калькутте.

Дети играют в игру Кабадди в Калькутте
21 из 30

Дети играют в игру "кабадди" в Калькутте.

© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar
© REUTERS / Lim Huey Teng

Массовая свадьба в Куала-Лумпуре.

Молодожены целуются во время массовой свадебной церемонии в Куала-Лумпуре, Малайзия
22 из 30

Массовая свадьба в Куала-Лумпуре.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Автомобиль "Лада-Приора" с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, в Краснодаре.

Автомобиль LADA Priora с установленными двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара
23 из 30

Автомобиль "Лада-Приора" с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, в Краснодаре.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© AFP 2019 / Angela Weiss

Модели на показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.

Модели на показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке
24 из 30

Модели на показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Последствия урагана "Дориан" на Багамах.

Последствия урагана Дориан
25 из 30

Последствия урагана "Дориан" на Багамах.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© REUTERS / KCNA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытаниях ракетной пусковой установки.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принимает участие в испытании ракетной пусковой установки
26 из 30

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытаниях ракетной пусковой установки.

© REUTERS / KCNA
© AFP 2019 / Getty Images/ Bennett Raglin

Модели на показе Chromat в Нью-Йорке.

Модели на показе Chromat в Нью-Йорке
27 из 30

Модели на показе Chromat в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Getty Images/ Bennett Raglin
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Показательные сражения средневековых рыцарей на празднике винограда в Крыму.

Показательные сражения средневековых рыцарей на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
28 из 30

Показательные сражения средневековых рыцарей на празднике винограда в Крыму.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© AFP 2019 / Charly Triballeau

Женщина с зонтиком во время сильного ветра в Токио.

Женщина держит зонтик во время сильного ветра в Токио
29 из 30

Женщина с зонтиком во время сильного ветра в Токио.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетительница выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина у работы "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), признанной лучшей одиночной фотографией по мнению интернет-пользователей.

Посетительница у работы Джастина Салливана (ЮАР) Распил, признанной лучшей одиночной фотографией международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-пользователей
30 из 30

Посетительница выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина у работы "Распил" Джастина Салливана (ЮАР), признанной лучшей одиночной фотографией по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ураган "Дориан"Mercedes-BenzМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаКим Чен ЫнСергей ЛавровВладимир ПутинКрымДагестанКирилл ВышинскийРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Фото
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