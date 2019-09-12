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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь

23:46 12.09.2019 (обновлено: 01:01 13.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Дочь свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) Владимира Цемаха, который отправился в РФ в рамках освобождения осужденных и задержанных лиц между Киевом и Москвой, сообщила, что на данный момент он проходит медицинское обследование.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах.
"Отец сейчас в безопасности, проходит медицинское обследование", - сказала РИА Новости Мария Цемах.
Ранее родственники Цемаха сообщили, что в конце июня он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. Позже Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 сентября, 09:37Освобождение задержанных россиян и украинцев
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЦемахСитуация на УкраинеMH17. РасследованиеРоссияУкраинаВ мире
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