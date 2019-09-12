"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Дочь свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) Владимира Цемаха, который отправился в РФ в рамках освобождения осужденных и задержанных лиц между Киевом и Москвой, сообщила, что на данный момент он проходит медицинское обследование.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах.
"Отец сейчас в безопасности, проходит медицинское обследование", - сказала РИА Новости Мария Цемах.
Ранее родственники Цемаха сообщили, что в конце июня он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. Позже Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.